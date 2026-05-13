Sangre Real: Conoce al nuevo nieto materno de Giant’s Causeway que debuta en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La temporada de carreras en el hipódromo La Rinconada continúa este domingo con la celebración de la reunión número 21 del año y la tercera del segundo meeting donde se van a disputar 12 competencias y una nueva edición del Clásico Gustavo Ávila GI en la tradicional milla de recorrido.

La Rinconada: Debuta nieto materno de Giant’s Causeway en La Rinconada

En la tercera carrera de la jornada dominical del ciclo de las no válidas, con hora de partida de las 2:20 de la tarde, reservada para potros nacionales o importados de tres años, debutantes o no ganadores, en recorrido de 1.400 metros, hay un listado de ocho tresañeros a competir. El entrenador Luis Peraza aprovechará para presentar el debut del potro Roberto Erre, con la conducción del jockey profesional José Alejandro Rivero para el nacido y propiedad del Haras y Stud La Orlyana.

El tordillo de tres años, nacido el 3 de marzo del 2023, es un producto del semental Khozan en la matrona Downtown Diva por Giant’s Causeway, el cual hará su primera presentación como purasangre de carreras, es el más reciente nieto materno del “Jefe de Razas” del llamado “Caballo de Hierro” como se le conoció a Giant’s Causeway.

El purasangre irlandés dejó una campaña de nueve victorias en 13 presentaciones para el afamado entrenador Aidan O’Brien, el cual fue retirado después de haber llegado segundo en la Breeders’ Cup Classic del 2000.

Roberto Erre es el más nuevo producto del afamado Jefe de Razas que correrá en la Rinconada y que tiene a grandes nietos maternos como la yegua ganadora clásica Deslumbrante, la figuradora selectiva, Queen Mónica y el ganador selectivo Tío Morocho. Recientemente, debutó Black Stone, un hijo de Tato Zeta en Extrainnings.

Su trabajo más reciente en la pista lo hizo el pasado 8 de mayo, donde marcó parciales de 52.4 en los 800 metros/ 27/ 40.3 /66.4/82.1 /cargó adentro en la partida, cómodo, en silla, apareado, informó la División de toma tiempos del INH.