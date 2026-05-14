Tal día como hoy: Un ejemplar que nació para conquistar grandes hazañas en el hipismo venezolano

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El 14 de mayo de 2007, las praderas del Haras Los Caracaros presenciaron el nacimiento de un ejemplar destinado a la gloria: el campeón Tato Zeta. Su paso por las pistas no fue solo una suma de carreras, sino una exhibición de versatilidad y gallardía que lo consagró como uno de los corredores más completos de la hípica contemporánea.

A lo largo de su campaña por el hipódromo La Rinconada, Tato Zeta acumuló un total de 15 triunfos, una cifra impresionante que incluyó 9 victorias clásicas. Dos hitos definen su jerarquía internacional y local:

Copa Confraternidad del Caribe: Su triunfo en Panamá reafirmó su dominio fuera de nuestras fronteras.

Copa Invitacional del Caribe: Una victoria épica en La Rinconada, recordada por aquella falla eléctrica que lo obligó a cruzar la meta "a media luz".

Pocos caballos poseen la capacidad de dominar todo el espectro de distancias. Tato Zeta conquistó desde los explosivos 1.300 metros hasta los extenuantes 2.400 metros. Esta polivalencia exigió lo mejor de su entorno; por ello, su éxito se construyó bajo la guía de 3 entrenadores distintos (Juan Carlos Ávila, Oscar Manuel González y Riccardo D'Angelo) y la destreza de 7 jinetes (Daviel Morales, Richard Bracho, Santiago González, Andrés Blanco Goitía, Emisael Jaramillo, Eglinder Betancourt y Rigo Sarmientos) quienes supieron interpretar su enorme corazón pistero.

Legado de oro en la cría

Su paso por el paddock de sementales ha sido tan efectivo como breve. Con una producción limitada de menos de 15 hijos, Tato Zeta demostró una eficiencia genética envidiable al transmitir su clase a corredores de la talla de:

Niño Lorenzo

Eterna Amanda

Ponsigue.

Sin embargo el hipismo venezolano se vistió de luto el 10 de junio de 2025. El histórico campeón Tato Zeta exhaló su último aliento en el Haras Los Caracaros, el mismo suelo que lo vio nacer y al cual regresó para consolidar su legado como semental.

Hoy, 19 años de su nacimiento, el nombre de Tato Zeta permanece como sinónimo de resistencia y calidad, un recordatorio de que los grandes campeones no solo corren, sino que dejan una huella imborrable en la arena.