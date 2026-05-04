El vuelo del "Águila": Eglinder Betancourt reencuentra la victoria en La Rinconada

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El inicio del segundo meeting de la temporada 2026 en el Hipódromo La Rinconada superó las expectativas de la afición. La decima novena reunión del año, compuesta por once competencias de alta factura, sirvió de escenario para actuaciones individuales destacadas. Mientras un preparador y dos jinetes capitalizaron dobles victorias, la atención del público se concentró en una exhibición de superioridad absoluta durante el bloque de las válidas para el 5y6 nacional.

Un Debut con Sello de Superioridad: La Rinconada

La cuarta válida del 5y6 nacional, reservada para yeguas de cuatro años ganadoras de una carrera, fue el marco de la actuación más destacada de la jornada. La ejemplar Violence And Peace hizo su estreno en la arena de La Rinconada con una demostración de poder absoluto en la distancia de 1.300 metros.

La pupila de Oscar Manuel González no encontró resistencia en sus oponentes y rompió el maiden con una diferencia de 14 cuerpos y 1/4 sobre su más cercana seguidora. El tiempo de 79’1 ratifica el potencial de esta descendiente de Violence, cuya victoria generó un pago de Bs. 114,28 en taquilla. Con este resultado, la divisa del Stud “M & J” proyecta una campaña de alto nivel para este segundo meeting de la temporada.

El Regreso del "Águila" a la Cumbre: R19

Más allá de la demostración física de la yegua, la carrera tuvo una carga emotiva especial en los estribos. La conducción estuvo a cargo del profesional Eglinder Betancourt, conocido en el medio hípico como “El Águila”. Este éxito no solo significó su primera foto en el recién inaugurado meeting, sino que marcó el fin de una prolongada sequía en el principal óvalo del país.

Para encontrar el último triunfo de Betancourt en La Rinconada, era necesario retroceder hasta el 4 de junio de 2023, fecha en la que venció con el ejemplar Garowing Nel. Tras su retorno a la arena caraqueña, el jinete demostró que mantiene intactas sus facultades y la frialdad necesaria para guiar ejemplares de alto calibre. Su alianza con el entrenamiento de González resultó clave para que "El Águila" volviera a desplegar sus alas en el recinto de ganadores.