Mateo Meo Pollino: El visionario siciliano que transformó la medicina y el hipismo en el corazón de Bolívar

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A través de la cuenta de la red social de Instagram, el Hipódromo de Rancho Alegre conmemora este 14 de mayo el quinto aniversario del fallecimiento del Dr. Mateo Meo Pollino, reconocido por su trayectoria impecable como criador y propietario exitoso, es hoy un referente necesario para las nuevas generaciones.

Su obra, forjada bajo los ideales del esfuerzo y la excelencia, conserva una fuerza única en el hipismo actual. Meo Pollino no solo crio campeones; sembró una filosofía de trabajo que hoy brilla con más luz que nunca.

Obra y legado: Mateo Meo Pollino Hipismo venezolano

La isla de Sicilia (Italia) lo vio nacer un 25 de septiembre de 1938, pero Venezuela fue la tierra que abrazó sus sueños. Llegó al país a temprana edad y, de la mano de su padrino Vittorio Catanese, descubrió la pasión que definió su destino: El hipismo.

Aunque su formación profesional lo llevó a fundar la Clínica Santa Ana en el estado Bolívar, su corazón siempre perteneció a la cría y las pistas.

Su obra máxima, el Centro Turístico Ecuestre Rancho Alegre (Hipódromo Rancho Alegre), situado en Ciudad Bolívar un recinto que no solo funcionó como hipódromo, sino como una fuente inagotable de jinetes y un centro de excelencia para la raza de ponis y caballos cuarto de milla.

Como propietario y criador bajo el sello del Haras HM, Pollino consolidó un emporio que, durante años, garantizó la actividad hípica en Rancho Alegre, con lo cual brindó solidez y espectáculo a toda la nación.

Su nombre queda grabado con letras de oro en el corazón de la afición hípica, como ejemplo de un hombre que dedicó su vida a elevar la dignidad del purasangre.