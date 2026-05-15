Preakness Stakes: Taj Mahal de ganar puede igualar al triplecoronado Affirmed y compañia

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A solo horas de llegar la esperada segunda gema de la triplecorona estadounidense, Preakness Stakes (G1) con una bolsa de dos millones de dólares a una distancia de 1,900 metros los 14 potros está listos para demostrar la calidad en esta prueba que llega a su edición 151. Este año y por vez primera se corre en Laurel Park, Maryland.

Preakness Stakes: Taj Mahal por la historia

Todas las miradas del turf unirversal convergerán este sábado cuando comience el paseo triunfal de los 14 potros que van a dirimir la segunda corona americana.

Parte de la atención es para el ejemplar del patio; Taj Mahal, el único invicto y Florida Bred de la competición. El hijo de Nyquist, está a la puerta de lograr un hito dentro de competición. Su entrenadora, Brittany Russell, busca de convertirse en la primera mujer en ganar esta gema y la tercera en ganar al menos una carrera en la Triada hípica norteamericana, ha llevado a su ejemplar paso a paso, hasta llegar a este evento.

Brittany, ha usado el Centro de Entrenamiento Fair Hill, ubicado a unos 120 kilómetros al noreste de Laurel, en Elkton, Maryland, para la preparación de Taj Mahal, donde, ha realizado todo su entrenamiento.

Taj Mahal, cuyo nombre se traduce como "palacio de la corona", llega luego de su aplastante triunfo en el Federico Tesio de $150,000 el 18 de abril, lo que le valió un lugar automático en el Preakness. Fue una carrera de nueve furlongs.

Taj Mahal, busca convertirse en el segundo ejemplar en la historia de ganar el Tesio Stakes, que es celebrada desde 1981, que solo ha producido un caballo que haya ganado tanto el Preakness como su carrera preparatoria local: Deputed Testamony, criado en Maryland, en 1983.

Además, se convertiría en el séptimo ejemplar criado en la Florida, en conquistar el Preakness Stakes, luego de:

Carry Back, 1961.

Affirmed, 1978.

Codex, 1980.

Aloma’s Ruler, 1982.

Gate Dancer, 1984.

Silver Charm, 1997.

Afleet Alex, 2005.

La historia de este nuevo Preakness Stakes (G1), se escribe a las 7:01 p.m. hora venezolana.