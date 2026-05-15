Imparable: Adrián Giannetti triunfa en esta prueba selectiva en Argentina antes de su primera visita en Venezuela

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La escena hípica de Argentina centró su atención este jueves 14 de mayo en el Hipódromo La Plata, pues se presentó el Clásico Julio Corte (L), una prueba de velocidad pura para todo caballo de tres años y más edad. La selectiva se desarrolló en un recorrido de 1.100 metros en pista de arena, donde la resistencia y la explosividad de los competidores definieron el resultado en el óvalo argentino.

Ejemplar ganador: Clásico Julio Corte Hipódromo La Plata Datos Hípicos

El ganador de la selectiva fue para el zaino El Resero Con Capa (número 7 en la gualdrapa), conducido por el destacado jockey Adrián Maximiliano Gianetti, entrenado por Carlos Arnaldo Vigil y defendió con los colores del Stud Tres Rosas.

Al momento de darse la partida, todos los ejemplares salieron de forma pareja, sin embargo, el conducido por Gianetti estuvo cerca de los punteros hasta que a la altura de los 700 metros tomó el liderato por centro de pista.

Ya en la recta final, el jinete Giannetti llamó a correr a su ejemplar El Resero Con Capa y al reverendo galope cruzó al espejo con seis cuerpos de ventaja y en franca ganancia.

El tiempo final para el hijo de Angiolo en Marlotte fue de 1:03.76 para el recorrido de los 1.100 metros.

Rumbo para La Rinconada

Tal como comentó el estelar látigo sureño en entrevista para Meridiano Web, para este viernes 15 de mayo se tiene previsto el viaje para lo que será su primera visita oficial a Venezuela por invitación del Stud Transformers, a fin de estar presente en la reunión 21 el día domingo 17 de mayo en el majestuoso hipódromo La Rinconada donde tendrá dos importantes compromisos de montas: Silk Eyes (ARG) y Benicia (ARG).