La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°21

El Bloque Dearmas cada semana emite, a través de sus publicaciones, la mejor información para las carreras de caballos que se disputan en los óvalos del país como lo son: La Rinconada y Valencia. Las revistas Gaceta Hípica, Desbocado, Sin Freno y los suplementos de Meridiano Hípico y el Diario 2001, son las publicaciones editadas por esta empresa, que ayudan a los aficionados a ganar en el deporte hípico. Datos Gratis - Gaceta Hípica.
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La Rinconada: Favoritos de la catedra de la reunión 21
¡El día domingo 17 de mayo, juega y gana con el 5y6 Nacional en el hipódromo La Rinconada a través de MeridianoBet! Las emociones comienzan a las 04:00 pm, con una jornada de seis apasionantes carreras. Es una tarde donde la estrategia y la suerte se combinan para llevarte al triunfo. No te quedes por fuera: Sigue la mejor información de los expertos pronosticadores del Bloque de Armas, quienes te darán las claves para acertar y multiplicar tus ganancias.
1 VÁLIDA
|EJEMPLAR
|PUNTOS
|My Believer Mate
|11
|Mon Diplome
|10
|Súper Explosiva
|6
|Bel Amore
|2
|Nefertari
|1
2 VÁLIDA
|EJEMPLAR
|PUNTOS
|Chasing the Storm
|15
|Chipilina
|8
|Kate and Me (RET)
|7
3 VÁLIDA
|EJEMPLAR
|PUNTOS
|Queen Visión
|11
|Madame Walker
|7
|Renacer
|5
|Linda Bizkaia
|5
|Elorza Princess
|1
4 VÁLIDA
|EJEMPLAR
|PUNTOS
|Miss Paola
|10
|Marakovits
|9
|Willy Nilly
|7
|Benicia
|4
5 VÁLIDA
|EJEMPLAR
|PUNTOS
|Coach Sessa
|12
|Honey Time
|8
|Mi Maritza
|5
|Craigh Na Dun
|3
|Universal Joy
|2
6 VÁLIDA
|EJEMPLAR
|PUNTOS
|Base Armador
|10
|My Robbing Mate
|10
|El Gran Mario
|4
|The King Zeus
|3
|Mad Max
|3