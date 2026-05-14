Hipismo

La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°21

Los mejores consejos por parte de equipo de especialistas del BloqueDeARMAS

Por

Meridiano

Jueves, 14 de mayo de 2026 a las 06:58 pm
La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°21
José Aray
Suscríbete a nuestros canales

El Bloque Dearmas cada semana emite, a través de sus publicaciones, la mejor información para las carreras de caballos que se disputan en los óvalos del país como lo son: La Rinconada y Valencia. Las revistas Gaceta Hípica, Desbocado, Sin Freno y los suplementos de Meridiano Hípico y el Diario 2001, son las publicaciones editadas por esta empresa, que ayudan a los aficionados a ganar en el deporte hípico. Datos Gratis - Gaceta Hípica.

NOTAS RELACIONADAS

La Rinconada: Favoritos de la catedra de la reunión 21

¡El día domingo 17 de mayo, juega y gana con el 5y6 Nacional en el hipódromo La Rinconada a través de MeridianoBet! Las emociones comienzan a las 04:00 pm, con una jornada de seis apasionantes carreras. Es una tarde donde la estrategia y la suerte se combinan para llevarte al triunfo. No te quedes por fuera: Sigue la mejor información de los expertos pronosticadores del Bloque de Armas, quienes te darán las claves para acertar y multiplicar tus ganancias.

1 VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS
My Believer Mate 11
Mon Diplome 10
Súper Explosiva 6
Bel Amore 2
Nefertari 1

2 VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS
Chasing the Storm 15
Chipilina 8
Kate and Me (RET) 7

3 VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS
Queen Visión 11
Madame Walker 7
Renacer 5
Linda Bizkaia 5
Elorza Princess 1

4 VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS
Miss Paola 10
Marakovits 9
Willy Nilly 7
Benicia 4

5 VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS
Coach Sessa 12
Honey Time  8
Mi Maritza 5
Craigh Na Dun 3
Universal Joy 2

6 VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS
Base Armador 10
My Robbing Mate 10
El Gran Mario  4
The King Zeus 3
Mad Max 3

Tag de notas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Hipismo

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?