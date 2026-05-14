La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°21

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El Bloque Dearmas cada semana emite, a través de sus publicaciones, la mejor información para las carreras de caballos que se disputan en los óvalos del país como lo son: La Rinconada y Valencia. Las revistas Gaceta Hípica, Desbocado, Sin Freno y los suplementos de Meridiano Hípico y el Diario 2001, son las publicaciones editadas por esta empresa, que ayudan a los aficionados a ganar en el deporte hípico. Datos Gratis - Gaceta Hípica.

La Rinconada: Favoritos de la catedra de la reunión 21

¡El día domingo 17 de mayo, juega y gana con el 5y6 Nacional en el hipódromo La Rinconada a través de MeridianoBet! Las emociones comienzan a las 04:00 pm, con una jornada de seis apasionantes carreras. Es una tarde donde la estrategia y la suerte se combinan para llevarte al triunfo. No te quedes por fuera: Sigue la mejor información de los expertos pronosticadores del Bloque de Armas, quienes te darán las claves para acertar y multiplicar tus ganancias.

1 VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS My Believer Mate 11 Mon Diplome 10 Súper Explosiva 6 Bel Amore 2 Nefertari 1

2 VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS Chasing the Storm 15 Chipilina 8 Kate and Me (RET) 7

3 VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS Queen Visión 11 Madame Walker 7 Renacer 5 Linda Bizkaia 5 Elorza Princess 1

4 VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS Miss Paola 10 Marakovits 9 Willy Nilly 7 Benicia 4

5 VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS Coach Sessa 12 Honey Time 8 Mi Maritza 5 Craigh Na Dun 3 Universal Joy 2

6 VÁLIDA