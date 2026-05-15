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Más 1.2 millones de dólares se reparten en el primer fin de semana de lujo en Santa Anita Park

El Memorial Day Weekend llega con cuatro días de carreras

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Darwin Dumont
Viernes, 15 de mayo de 2026 a las 08:08 am
Más 1.2 millones de dólares se reparten en el primer fin de semana de lujo en Santa Anita Park
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Se adelantan los preparativos para el Memorial Day Weekend, desde el viernes 22 mayo hasta el lunes 25 de los corrientes, en la que también es celebrada Hollywood Gold Cup y la California Gold Rush Day, con una repartición de más 1.2 millones de dólares en premios a repartir entre las pruebas stakes programadas para la próxima semana en lo que es la continuidad del Hollywood Meet en Santa Anita Park.

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Además de las carreras de pura sangre de primer nivel, los aficionados podrán disfrutar durante el fin de semana festivo de una feria en el hipódromo, un festival de la cerveza, el Summer Corgi Nationals y cervezas, perritos calientes y refrescos a 2 dólares el Día de los Caídos, el 25 de mayo.

Santa Anita Park recibe el Memorial Day Weekend

El hipódromo de Santa Anita ha preparado un gran fin de semana del Día de los Caídos (Memorial Day) con carreras de pura sangre de primer nivel y otras atracciones, como el Festival California Beer Festival y el California Gold Rush Day.

El Día de la Fiebre del Oro de California (California Gold Rush Day) se celebra el sábado 23 de mayo. El programa de carreras contará con los mejores caballos criados en California, que competirán en cinco carreras de apuestas en varias categorías.

  • Snow Chief Stakes $125,000
  • Melair Stakes $125,000
  • Thor's Echo Stakes $100,000
  • Fran's Valentine Stakes $100,000
  • Crystal Water Stakes $100,000

El Festival de la Cerveza en California (California Beer Festival) se llevará a cabo el sábado 23 y domingo 24. Mientras que el Hollywood Gold Cup Day, que se celebra el Día de los Caídos, es la jornada de carreras más importante de la temporada de primavera en Santa Anita. El programa de carreras contará con estas carreras;

  • Shoemaker Mile (G1, $300,000)
  • Gamely Stakes (G, $300,000)
  • Hollywood Gold Cup (G2, $200,000).

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