Pronósticos Gulfstream Park: picks gratis y el dato clave para el viernes 15 de mayo

Suscríbete a nuestros canales

La jornada de este viernes en el hipódromo de Gulfstream Park, es la primera cartelera de la séptima semana de este importante meeting de primavera que forma parte del Palm Meet, que reúne a los mejores ejemplares maduros en pista sintética, grama y arena en Estados Unidos, en esta temporada.

Meridiano: Datos hípicos para Gulfstream Park, Florida

La presente programación, contará con ocho carreras, que no incluye pruebas stakes. Esta jornada inicia a las 12:50 p.m hora venezolana.

Aquí están los datos hípicos para los Pick3, Daily Double, Early y Late Pick4 y Pick5, Pick6. Además de las exactas y trifectas.

Primera carrera: 1.600m, grama (12:50 p.m. VEN)

Zenick (3) terminó tercero en esta misma distancia y pista la última vez y parece el rival a batir con dos puestos entre los primeros en tres carreras .

terminó tercero en esta misma distancia y pista la última vez y parece el rival a batir con dos puestos entre los primeros en tres carreras Be Wiser Bob (8) tiene buenas figuraciones en cinco actuaciones. Debe ser considerado.

tiene buenas figuraciones en cinco actuaciones. Debe ser considerado. Junior Chief (7) también merece ser tenido en cuenta.

Segunda carrera: 1.000m, arena (1:22 p.m. VEN)

Sheila Magic (5) encabeza las apuestas y parece la favorita en su debut en esta primera competición .

encabeza las apuestas y parece la favorita en su debut en esta primera competición Sisu Spirit (6) tiene potencial como para sorprender.

tiene potencial como para sorprender. My Kid's Said No (4) también merece respeto pedigrí ganador.

Tercera carrera: 1.000m, tapeta (1:54 p.m. VEN)

Chispuda (6) ganó de forma contundente la última vez y se perfila como el rival a batir, dada su buena forma en esta distancia y pista .

ganó de forma contundente la última vez y se perfila como el rival a batir, dada su buena forma en esta distancia y pista Glancing My Way (5) es ganador de tres carreras en distancia similar. Baja de distancia que le puede favorecer.

es ganador de tres carreras en distancia similar. Baja de distancia que le puede favorecer. Musical Power (3) es ganadora en esta distancia. Merece ser tenido en cuenta.

Cuarta carrera: 1.000m, tapeta (2:26 p.m. VEN)

Kraken (2) se lleva la palma a pesar de su decepcionante actuación en césped la última vez y debería agradecer el regreso a la tierra .

se lleva la palma a pesar de su decepcionante actuación en césped la última vez y debería agradecer el regreso a la tierra Sean Nos Dancing (3) logró un prometedor tercer puesto en esta misma distancia y pista en su debut .

logró un prometedor tercer puesto en esta misma distancia y pista en su debut Leo's Rocket (4) hay que tomarlo en cuenta.

Quinta carrera, 1.500m, grama (2:58 p.m. VEN)

No Other Like You (2) terminó segundo en su último partido y parece el rival a batir gracias a su consistencia .

terminó segundo en su último partido y parece el rival a batir gracias a su consistencia Plagne Champagne (3) lo hizo muy bien en distancia largas. Cuidado ahora.

lo hizo muy bien en distancia largas. Cuidado ahora. Logistics (7) ganadora de cinco carreras en distancia similar. Bueno historial.

Sexta carrera: 1.600m, arena (3:30 p.m. VEN)

JESTINA (3) ganó de forma contundente en esta misma prueba la última vez y se perfila como la rival a batir, con un excelente rendimiento en esta distancia y pista. Es el DATO CLAVE de la jornada.

Séptima carrera: 1.700m, arena (4:04 p.m. VEN)

La Rodada (5) es ganadora en distancia similar en Tampa Bay Downs. Su mas reciente no la consideren.

My Denysse (7) ha sido constante en la competencia y terminó en un sólido segundo lugar la última vez .

ha sido constante en la competencia y terminó en un sólido segundo lugar la última vez Rogue Runner (4)

Octava carrera; 1.200m, arena (4:35 p.m. VEN)

Send Cash (2) baja de categoría y podría ser la opción a tener en cuenta tras quedar segundo en una carrera de hándicap .

baja de categoría y podría ser la opción a tener en cuenta tras quedar segundo en una carrera de hándicap Step Slow (6) ganó en esta misma distancia y pista la última vez .

ganó en esta misma distancia y pista la última vez Valdero (1) suma dos victorias en cuatro carreras.

Novena carrera, 1.700m, grama (5:07 p.m. VEN) 2-5-7