Burnham Square va por el ¡Back to Back! este sábado en Churchill Downs

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Este sábado el hipódromo de Churchill Downs, continua con su meeting de verano con una cartelera de diez carreras que incluyó el Lousville Stakes (G3T) en distancia de 2,400 metros con la participación de seis machos adultos, encabezado por el múltiple ganador de graded stakes, Burnham Square.

Churchill Downs: Burnham Square va por el segundo triunfo consecutivo

Burnham Square, viene de una contundente victoria el pasado 18 de abril, con una aplastante demostración al imponerse por nueve cuerpos en el Elkhorn Stakes (G2) en Keeneland, obteniendo una Figura de Velocidad Beyer de 107. El castrado de 4 años de Liam's Map, propiedad del entrenador Ian Wilkes, ganó el Blue Grass Stakes (G1) y el Holy Bull Stakes (G3) de 2025. El criado por Whitham Thoroughbreds terminó sexto en el Kentucky Derby (G1) de 2025 y segundo en el Nashville Derby (G3).

Echo Lane, con la monta del venezolano Sonny León, lleva las riendas del consentido de Anthony Rogers, y el ejemplar Anegada con la monta de Edgar Morales, propiedad de Three Diamonds Farm, saltan como rivales principales de Burnham Square.

El Louisville Stakes (G3T) es la octava del programa de diez carreras y comienza a las 9:39 p. m. hora venezolana. La nómina la completan Freedom’s Way, Dancin in Da’nile y Vote No.