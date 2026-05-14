Pronósticos Belmont at the Big A: picks gratis y el dato clave para el jueves 14 de mayo

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Este jueves inicia la actividad hípica en el hipódromo de Aqueduct, New York, con un programa de ocho carreras correspondiente al meeting de Belmont at the Big A. La jornada no incluye pruebas Stakes y la primera está pautada para iniciar a la 1:10 p.m., hora venezolana.

Meridiano: Datos hípicos para Aqueduct, New York

De las ocho carreras programadas, seis fueron diseñadas en pista de arena y dos en grama. Aquí están los datos hípicos para los Pick3, Daily Double, Early y Late Pick4 y Pick5, Pick6. Además de las exactas y trifectas.

Primera carrera: 1.300m, arena (1:10 p.m. VEN)

Through The Years (1) terminó en un reñido segundo lugar en esta misma distancia la última vez, y ese resultado le da una clara ventaja sobre estas debutantes .

terminó en un reñido segundo lugar en esta misma distancia la última vez, y ese resultado le da una clara ventaja sobre estas debutantes Fire Song (2) ha demostrado calidad en privado.

ha demostrado calidad en privado. Happy Away (7) es otra que podría considerar.

Segunda carrera: 1.300m, grama (1:40 p.m. VEN)

Long Term Market (5) encabeza el mercado y se perfila como la favorita en su debut, con un sólido respaldo .

encabeza el mercado y se perfila como la favorita en su debut, con un sólido respaldo Highgrove (2) Debe ser considerado en sus apuestas .

Debe ser considerado en sus apuestas Run Wild (3) también merecen ser consideradas como debutantes.

Tercera carrera: 1.300m, arena (2:10 p.m. VEN)

CELTIC DAWN (6) debuta en tierra tras una impresionante victoria en césped en Saratoga y se lleva el voto como el DATO CLAVE de la jornada.

Cuarta carrera: 1.600m, arena (2:40 p.m. VEN)

Dark Assault (3) se perfila como el rival a batir tras terminar tercero en Gulfstream la última vez y mostrar una regularidad notable en sus actuaciones .

se perfila como el rival a batir tras terminar tercero en Gulfstream la última vez y mostrar una regularidad notable en sus actuaciones Silver Talent (1) pedigrí de lujo para la distancia.

pedigrí de lujo para la distancia. Sorrentino (5) también merece ser tenido en cuenta.

Quinta carrera: 1.200m, grama (3:11 p.m. VEN)

Jubilee Parade (6) ha estado cerca de la victoria con tres puestos en cuatro carreras y fue derrotado por poco en Keeneland la última vez .

ha estado cerca de la victoria con tres puestos en cuatro carreras y fue derrotado por poco en Keeneland la última vez Grunge (7) ante el grupo puede mejorar para este compromiso.

ante el grupo puede mejorar para este compromiso. Copious (8) también merece ser considerado.

Sexta carrera: 1.300m, arena (3:42 p.m. VEN)

Tiger Twenty Four (6) ganador en distancia similar, va a mejorar sus más recientes .

ganador en distancia similar, va a mejorar sus más recientes Buttah (4) ganador de tres carreras entre 1.400 y 1.600 metros. Cuidado .

ganador de tres carreras entre 1.400 y 1.600 metros. Cuidado Oil Capital (1) es otro a considerar en esta categoria.

Séptima carrera: 1.600m, arena (4:13 p.m. VEN)

Starship Godiva (6) impresionó en su debut en Keeneland y se perfila como el rival a batir.

impresionó en su debut en Keeneland y se perfila como el rival a batir. Lady Rose (5) ganó en esta misma distancia y pista .

ganó en esta misma distancia y pista Margarita Molly (4) también se impuso en su última carrera.

Octava carrera: 1.400m, arena (4:44 p.m. VEN)