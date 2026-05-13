Confirmado: Romantic Warrior tiene ocho rivales para la tercera gema en Hong Kong

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Romantic Warrior luego de alcanzar la inmortalidad hípica este domingo 26 de abril en el hipódromo de Sha Tin, con la victoria en el FWD Queen Elizabeth II Cup (Grupo 1) por cuarta ocasión (2022, 2023 y 2024) se prepara para el domingo 24 de mayo para conquistar la Triple Corona en Hong Kong.

Romantic Warrior por la tercera gema

Romantic Warrior, ahora con ocho años, se ha centrado en su campaña nacional esta temporada. Los planes prevén que Romantic Warrior logre una hazaña histórica en la Champions & Chater Cup (G1) del 24 de mayo. De ganar, se convertiría en el tercer caballo en conseguir la Triple Corona de Hong Kong, después de River Verdon (1994) y Voyage Bubble (2025).

La Triple Corona de Hong Kong también incluye una bonificación de 10 millones de dólares de Hong Kong (más de 1,2 millones de dólares estadounidenses), por lo que Romantic Warrior tiene muchas posibilidades de ampliar su ventaja sobre Forever Young en la carrera por convertirse en el caballo más rico del mundo.

A la fecha estos son los nueve ejemplares confirmados para el evento de la próxima semana: