Preakness Stakes: No creerás lo que puede pasar en esta carrera tras 16 años de espera

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Estamos a pocos días de la edición 151 del Preakness Stakes (G1), la segunda gema de la triple corona de Norteamérica, que se corre en una distancia de 1,900 metros y con un premio total de $2 millones. En esta edición, 14 potros de tres años competirán este fin de semana en el hipódromo Laurel Park, ubicado en Maryland.

Preakness Stakes: Lo que nadie esperaba podría ocurrir

A cuenta de acercarse el evento más importante en Estados Unidos este sábado 16 de mayo, van surgiendo posibles hechos históricos sobre la segunda válida para la Triple Corona. Uno de ellos que puede ocurrir si Chip Honcho con José Luis Ortiz, lograse el triunfo, tras la ausencia de Golden Tempo, su montura original que va directo al Belmont Stakes (G1).

En el historial de la triple corona solo dos jinetes han ganado el Kentucky Derby (G1) y el Preakness Stakes (G1) el mismo año con diferentes ejemplares. El caso más reciente fue hace 16 años.

Calvin Borel, conocido entre sus allegados como “Popeye”, fue el último jinete en ganar el Derby y el Preakness, el mismo año con diferentes ejemplares. Borel, condujo a Mine That Bird, ganador en Churchill Downs, y Rachel Alexandra, en Pimlico en 2009.

El primer jinete en lograr esta hazaña fue Willie Simms en 1898, ganó el Derby con Plaudit y el Preakness con Sly Fox.

Ortiz ya cuenta con una triple corona en su carrera, tras haber ganado el Belmont Stakes de 2017 con Tapwrit y el Preakness Stakes de 2022 con Early Voting, cuando, casualmente, derrotó al favorito Epicenter, entrenado por Asmussen.