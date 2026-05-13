Jinete agrede a paramédico y esta es la multa que le imponen autoridades hípicas

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Ante la situación presentada en una tarde de competencias hípicas, la Comisión de Juegos de Puerto Rico ha determinado que, el jinete profesional Javier Santiago debe ser multado en vista del incidente que tuvo el pasado 23 de abril, con una personal del servicio de paramédicos del hipódromo Camarero.

Santiago, tuvo un altercado físico en contra de la paramédico Ivanna Reyes en la ambulancia ubicada detrás del aparato de partida. Ese mismo día fue suspendido por los comisarios del óvalo de Canóvanas, pero una posterior apelación presentada por parte del representante legal del jockey, derivó en dejar sin efecto dicha suspensión, con el atenuante de que se revisaría todo lo concerniente al caso para tomar una decisión definitiva.

Multa a jinete boricua

De acuerdo a la información publicada por el medio Estudio Hípico, página de Facebook moderada por el periodista y locutor puertorriqueño Joe Bruno, se señala que Javier Santiago ha sido multado por la Comisión de Juegos de Puerto Rico con $600 y una suspensión de siete días calendario, la cual ya cumplió pues estuvo suspendido en un período posterior al incidente.

Santiago debe pagar la multa antes del 15 de junio y podrá seguir en sus labores cotidianas, pero con la siguiente condición: “Por otra parte, se hace constar que siendo el segundo incidente disciplinario del Sr. Javier Santiago en menos de seis meses deberá completar este un curso o recibir tratamiento en torno al manejo de emociones, conducta agresiva, coraje o ira, incluyendo de ser necesario tratamiento psicológico si así se requiere y recomienda por el profesional de salud que lo atienda”, apunta la resolución.

La decisión tomada por el Jurado Hípico (comisarios) del hipódromo Camarero, fue revertida por la Comisión de Juegos al no tener la notificación previa al jinete, lo cual la situación fue estudiada por el Juez Administrativo Jose R. Martínez Matos. La multa no exime de que Santiago vuelva a ser castigado y apartado de su profesión.

Javier Santiago ganó el domingo pasado el Clásico Día de las Madres (G2) con la yegua Casta Diva (USA), que fue superior en todo el tramo de 1 1/8 millas (1,800 metros), al imponerse con ventaja de 13 1/4 cuerpos y registro final de 1:53.49, en defensa del establo de Máximo Gómez.