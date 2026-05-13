El segundo peldaño de la Triple Corona se corre con Gaceta Hípica: Consigue el programa completo aquí

Por Andrea Matos Viveiros
Esta semana la Gaceta Hípica incluye el programa completo de Laurel Park con análisis especializados y toda la información necesaria para ganar.
Laurel Park en Gaceta Hípica
La gran cita del hipismo mundial ya está aquí y los aficionados tienen un aliado imprescindible: Gaceta Hípica. Esta semana llega una edición extraordinaria dedicada al Preakness Stakes, el segundo peldaño de la Triple Corona, con el programa completo de Laurel Park y la mejor orientación para quienes buscan acertar en grande.
La emoción crece con la participación del jinete venezolano Junior Alvarado, quien vuelve a los grandes escenarios con la mira puesta en conquistar por primera vez el prestigioso Preakness Stakes. Venezuela se prepara para una jornada que promete adrenalina, velocidad y espectáculo.
No juegues a ciegas. Analiza cada competencia con los pronósticos, retrospectos, datos exclusivos y recomendaciones de los especialistas de Gaceta Hípica, la Biblia del hipismo en Venezuela.
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Disponible en todo el país, esta edición especial reúne toda la información que necesitas para vivir intensamente la jornada de Laurel Park y aumentar tus oportunidades de ganar.
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