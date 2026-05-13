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El segundo peldaño de la Triple Corona se corre con Gaceta Hípica: Consigue el programa completo aquí

La emoción del Preakness Stakes llega esta semana con la edición más esperada de Gaceta Hípica, la única revista con el programa completo de Laurel Park

Por

Valentina Carrara
Miércoles, 13 de mayo de 2026 a las 02:26 pm
El segundo peldaño de la Triple Corona se corre con Gaceta Hípica: Consigue el programa completo aquí
Preakness Stake / FOTO: Cortesía
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Por Andrea Matos Viveiros

Esta semana la Gaceta Hípica incluye el programa completo de Laurel Park con análisis especializados y toda la información necesaria para ganar.

Laurel Park en Gaceta Hípica

La gran cita del hipismo mundial ya está aquí y los aficionados tienen un aliado imprescindible: Gaceta Hípica. Esta semana llega una edición extraordinaria dedicada al Preakness Stakes, el segundo peldaño de la Triple Corona, con el programa completo de Laurel Park y la mejor orientación para quienes buscan acertar en grande.

La emoción crece con la participación del jinete venezolano Junior Alvarado, quien vuelve a los grandes escenarios con la mira puesta en conquistar por primera vez el prestigioso Preakness Stakes. Venezuela se prepara para una jornada que promete adrenalina, velocidad y espectáculo.

No juegues a ciegas. Analiza cada competencia con los pronósticos, retrospectos, datos exclusivos y recomendaciones de los especialistas de Gaceta Hípica, la Biblia del hipismo en Venezuela.

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Disponible en todo el país, esta edición especial reúne toda la información que necesitas para vivir intensamente la jornada de Laurel Park y aumentar tus oportunidades de ganar.

¡Búscala ya en tu kiosco favorito y puntos de venta en todo el país! No te quedes en el aparato: Suerte y Gaceta Hípica.

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