El segundo peldaño de la Triple Corona se corre con Gaceta Hípica: Consigue el programa completo aquí

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Por Andrea Matos Viveiros

Esta semana la Gaceta Hípica incluye el programa completo de Laurel Park con análisis especializados y toda la información necesaria para ganar.

Laurel Park en Gaceta Hípica

La gran cita del hipismo mundial ya está aquí y los aficionados tienen un aliado imprescindible: Gaceta Hípica. Esta semana llega una edición extraordinaria dedicada al Preakness Stakes, el segundo peldaño de la Triple Corona, con el programa completo de Laurel Park y la mejor orientación para quienes buscan acertar en grande.

La emoción crece con la participación del jinete venezolano Junior Alvarado, quien vuelve a los grandes escenarios con la mira puesta en conquistar por primera vez el prestigioso Preakness Stakes. Venezuela se prepara para una jornada que promete adrenalina, velocidad y espectáculo.

No juegues a ciegas. Analiza cada competencia con los pronósticos, retrospectos, datos exclusivos y recomendaciones de los especialistas de Gaceta Hípica, la Biblia del hipismo en Venezuela.

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Disponible en todo el país, esta edición especial reúne toda la información que necesitas para vivir intensamente la jornada de Laurel Park y aumentar tus oportunidades de ganar.

¡Búscala ya en tu kiosco favorito y puntos de venta en todo el país! No te quedes en el aparato: Suerte y Gaceta Hípica.