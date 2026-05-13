La gobernadora de Puerto Rico ofrece $1 millón para la Serie Hípica del Caribe 2026

Suscríbete a nuestros canales

La victoria del purasangre Golden Tempo en la edición 152 del Kentucky Derby (G1), no solamente le produjo un éxito profesional al jockey boricua José Ortiz, sino el hecho escaló más allá del deporte hípico.

Este pasado lunes 11 de mayo, la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, hizo un anuncio que ha movido a la comunidad hípica, pues la Isla será la sede de la venidera Serie Hípica del Caribe en el hipódromo Camarero, y para la organización de la misma se ha aumentado la asignación especial a $1,000,000.

Camarero en punta

En vista de que el óvalo situado en la localidad de Canóvanas albergará al Clásico Internacional del Caribe y las otras competencias selectivas, la primera mandataria boricua además de premiar a José Ortiz y a Irad Ortiz Jr., por esa exacta épica en el Kentucky Derby (G1), declara al respecto de la denominada Serie Hípica del Caribe.

De acuerdo a la Ley 192-2004 denominada “Para asignar fondos recurrentes para la celebración de varios eventos hípicos en Puerto Rico y para conceder exención contributiva a los ingresos derivados de los mismos”, allí se estipula que, la Compañía de Turismo realice una asignación anual de $500,000 procedentes del Fondo de Desarrollo de la Industria Turística, a la Administración de la Industria y el Deporte Hípico, “para cubrir la premiación y transmisión de los eventos relacionados con la celebración del Clásico Internacional del Caribe”.

Sin embargo, en el acto celebrado en La Fortaleza, la residencia oficial y oficina de trabajo de la gobernadora González, acotó que “esa cantidad se quedó corta al crecimiento de la industria hípica”, por lo que se aumenta a $1,000,000 la cantidad de la asignación “para hacerlo viable en Puerto Rico”.

Además de ello, la Junta Directiva de Camarero contribuirá igualmente con $1,000,000 para crear un área de cuarentena apropiada para los purasangres locales y extranjeros, y para las regulaciones federales.

Puerto Rico no recibe al Clásico del Caribe desde el 2021. Ese año, la carrera quedó en casa gracias a Tamborero, montado por el líder eterno del turf boricua, Juan Carlos Díaz, y ensillado por Ramón Morales. En total, han sido 28 las ocasiones que Puerto Rico ha organizado el denominado “Derby Caribeño”, el cual se espera contar para la presente temporada, con los caballos procedentes de los países de la Confederación Hípica del Caribe, así como los propios jockeys homenajeados: Irad y José Ortiz.