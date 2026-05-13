Premios Iroquois: Kappa Kappa arrasa con los galardones 2025, entre ellos como Caballo del Año en Pensilvania

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Recientemente fueron celebrados los Premios Iroquois en su edición 47 por la Asociación de Criadores de Caballos de Pensilvania (PHBA), en la que la yegua Kappa Kappa, ganadora del Lexus Raven Run Stakes (G2) de 2025, se le otorgó el título de Caballo del Año 2025, criado en Pensilvania, y también fue nombrada campeona de potrancas de tres años y velocista femenina.

Kappa Kappa fue la más galardonada en los Premios Iroquois

Kappa Kappa, que compitió en 2025 para LC Racing LLC, Cash is King LLC y Wellesley Stable del entrenador Butch Reid, ganó tres de sus cinco carreras durante su temporada de tres años. La hija castaña de Omaha Beach, destacó con su triunfo en el Lexus Raven Run (G2) de $400,000 en Keeneland el 18 de octubre.

Kappa Kappa fue criada por el rancho Stone Jug de Darryl y Jill Myers en Lewisberry, Pensilvania. Fue adquirida por 65,000 dólares por LC Racing, de Glenn Bennett, en la subasta de potros de otoño de Fasig-Tipton Midlantic Eastern de 2023.

La ceremonia de entrega de los Premios Iroquois tuvo lugar en The Inn at Mendenhall, en Chadds Ford.

Otros campeones de división:

Potranca de dos años: Divine Intentions

Macho de dos años: Mailata

Macho de tres años: Come Prima

Hembra adulta: Candy Reward

Macho adulto y velocista macho: Maximus Meridius

Yegua de carreras sobre césped: Corinna

Macho de carreras sobre césped: Fierce and Strong

Se entregaron premios adicionales de la PHBA a la yegua preferida de Pensilvania, Candy Reward y al macho preferido de Pensilvania, Ninetyprcentmaddie, como los mejores corredores criados y engendrados en Pensilvania; a la mejor corredora criada en Pensilvania, Miss Pretender, del Thoroughbred Makeover; y a la yegua madre del año, Katarica Disco, madre de los finalistas doblemente campeones Disco Ebo y Fore Harp.