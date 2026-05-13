Las coincidenciales derrotas previas de los caballos de Chad Brown que luego ganaron el Preakness Stakes (G1)

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La segunda gema de la triple corona del turf en Estados Unidos, se va a celebrar este sábado en el hipódoromo de Laurel Park por primera vez, con la edición 151 del Preakness Stakes (G1) con $2 millones de dólares en premios y donde participan 14 ejemplares.

Preakness Stakes: Las derrotas pruebas de los ejemplares de Chad Brown que luego ganaron en Maryland

Uno de los entrenadores que ya sabe lo que es ganar el Preakness Stakes (G1) es el neoyorquino Chad Brown, quien ha conseguido la prueba en par de oportunidades en la última década y en esta edición presenta al potro de tres años Iron Honor con la monta del astro francés Flavien Prat, actual ganador del Premio Eclipse a Jinete del Año en Estados Unidos.

Iron Honor es un producto del semental Nyquist en Orencia por Blame, el cual tiene una campaña de dos victorias en tres presentaciones para St Elias Stable y sociedad, viene de llegar séptimo en su última presentación en el Wood Memorial (G2) en Aqueduct.

Coincidencialmente, en el 2017, cuando el ejemplar Cloud Computing con la monta del astro venezolano Javier Castellano, le dio la primera victoria a Chad Brown en el Preakness Stakes (G1), venía de llegar tercero en la edición de ese año del Wood Memorial (G2).

Luego, en el 2022, el purasangre Early Voting, con el boricua José Ortiz, ganaría el segundo paso de la triada norteamericana, venía de finalizar segundo en su carrera anterior, también, el Wood Memorial (G2) en arena neoyorquina.

¿Logrará Iron Honor ser el tercer ejemplar de Chad Brown en ganar el Preakness Stakes (G1) luego de haber participado y perdido en el Wood Memorial (G2)?