Chad Brown va por la segunda foto consecutiva en esta prueba de la Pegasus World Cup

Suscríbete a nuestros canales

La jornada de este sábado 24 de enero en el hipódromo de Gulfstream Park es la primera gala del importante encuentro invernal que integra el Championship Meet 2025-2026. Este evento reúne a los mejores ejemplares maduros en pistas de grama y arena en Estados Unidos durante esta temporada invernal.

Chad Brown irá por su segunda foto consecutiva en el Pegasus World Cup Turf Invitational Stakes (G1) de $1 millón en premios. Brown, entrenador recurrirá al ganador de múltiples grado 1, Program Trading en la carrera de 1 1/8 millas (1,800 metros) para caballos mayores.

Gulfstream Park: Program Trading listo para el éxito

Program Trading, tras un año de descanso, se llevó los honores en el Bernard Baruch Stakes en el hipódromo de Saratoga, antes de terminar segundo en el Coolmore Turf Mile Stakes (G1) en octubre en Keeneland. Para cerrar la temporada 2025 con un puesto fuera de la tabla en la Breeders' Cup Mile (G1T).

Trading Program, abre su campaña de 6 años en busca de un cuarto triunfo en pruebas de Grado después de las victorias en el Turf Classic Stakes (G1) 2024 en Churchill Downs, así como en el Hollywood Derby (G1) 2023 y el Saratoga Derby Invitational Stakes (G1).

Gulfstream Park: Rivales a considerar

El entrenador Shug McGaughey ha inscrito al ganador del Arlington Million Stakes (G1T) del año pasado, Fort Washington, que terminó quinto en esta misma prueba del año pasado y en su siguiente carrera ganó el Canadian Turf Stakes (G3T) en el circuito de Gulfstream Park. Este contará con la monta de Junior Alvarado.

La nómina de corredores la completan; Test Score, Beach Gold, One Stripe, Almendares, Call Sign Seven, Major Dude, Cabo Sprint, Chasing the Crown, Cugino, Astronomer, y Balnikhov, que surge como elegible, en caso que los 12 primeros salgan de la competición, por cualquier eventualidad.