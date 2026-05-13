Jockey que ha ganado más de 3,000 carreras es seleccionado como el mejor de la semana en Estados Unidos

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El panel organizador encargado de elegir el jinete de la semana en Estados Unidos, por su destacada actuación dentro de las principales pistas norteñas, le otorgó esta distinción unánimemente al veterano Frankie Pennington, Jinete de la Semana del 4 al 10 de mayo.

Frankie Pennington el mejor de la semana

Frankie Pennington es un destacado jinete estadounidense se ha consolidado como una de las figuras más dominantes del circuito del Atlántico Medio (Midlantic) en los Estados Unidos. Desarrolla la mayor parte de su exitosa trayectoria profesional en el hipódromo de Parx Racing en Pensilvania. pero como el sábado no hubo carreras en el hipódromo de Bensalem, Pensilvania, Pennington viajó a la reunión de Big A, en Aqueduct, para montar a Irish Maxima ganadora del Ruffian Stakes (G2).

Como jinete habitual de Irish Maxima, Pennington recibió ayuda del entrenador John Servis en el Ruffian Stakes (G2). El plan era aprovechar la velocidad natural de la yegua de 5 años para ponerse en cabeza y conseguir una clara ventaja, para que se relajara y tuviera fuerzas para el final.

Irish Maxima gana su segunda carrera de stakes de grado por un cuerpo en 1:36.51 para la milla. Fue la novena victoria de Pennington con Irish Maxima.

Pennington, de 38 años oriundo de Texas, es ganador de 3,170 carreras, de las cuales 19 han sido en la presente temporada. Como dato curioso su victoria número 3,000 fue montando para John Servis el 31 de octubre de 2023, también en Parx.

Otros nominados a Jinete de la Semana

Además del ganador, el comité tuvo en consideración a Juan Hernández, quien ganó el Senorita Stakes (G3) en Santa Anita, Flavien Prat, ganador del Peter Pan Stakes (G3) en Belmont at the Big A, Ricardo Santana, Jr., se lleva el John A. Nerud Stakes (G3) en Belmont at the Big A y John Velázquez, triunfador en el William Walker Stakes en Churchill Downs.