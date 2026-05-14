Preakness Stakes: Descubre a los jockeys en acción que van por la doble victoria en este evento

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Nos encontramos a escasos días de la edición 151 del Preakness Stakes (G1), la segunda gema de la triple corona de Norteamérica, con una distancia de 1,900 metros y una bolsa de $2 millones a distribuir. En esta edición, 14 potros de 3 años participarán en la competencia este fin de semana en el hipódromo de Laurel Park, Maryland.

Preakness Stakes: Cinco jinetes buscan el doblete en este gran evento

El sábado 16 de mayo, el hipódromo de Laurel Park ha programado un total de 14 carreras; en ellas, el Preakness Stakes (G1) se posicionó en el puesto 13 con inicio a las 7:01 p.m. hora venezolana. En esta competición participarán 14 ejemplares, en la cual cinco jinetes van por la doble victoria.

Se han disputado 151 ediciones del Preakness Stakes, y para la época solo cinco jinetes activos que van en la justa han podido ganar una carrera. Este año ninguno de los activos más ganadores tiene compromiso: Víctor Ezpinoza (3), Kent Desormeaux (3), Javier Castellano (2) y Mike Smith (2).

En esta lista de los inscritos figuran los siguientes jinetes quienes buscan la segunda victoria de por vida en esta carrera: