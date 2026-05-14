Preakness Stakes: Estos son los Jockeys activos que apuntan al triunfo en su primera participación

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El sábado 16 de mayo se lleva a cabo la edición 151 del Preakness Stakes (G1), segundo peldaño de la triple corona norteamericana, en el hipódromo de Laurel Park, ubicado en Maryland. Esta prueba tendrá una repartición de $2 millones y será en distancia de 1,900 metros sobre pista de arena.

Preakness Stakes: Jinetes debutantes que buscan su primera victoria

Golden Tempo, ganador del Kentucky Derby (G1), el único ejemplar posible de lograr la triple corona americana, no estará presente. Un grupo de 14 potros buscará la victoria; entre ellos, Ocelli, que fue tercero y que llega a la carrera entre los favoritos según el Morning Line de 5-1.

Alex Achard, de 34 años de edad hace su estreno con el ejemplar Great White, que fue retirado detrás del aparato antes de la partida del Kentucky Derby (G1). El jinete francés reside en Kentucky e Indiana y ha montado a Great White en sus cuatro carreras.

Micah Husbands, oriundo de Barbados de 23 años de edad, tiene el compromiso con Bull by the Horns, es uno de los mejores jinetes novatos del país. Es ganador de cuatro carreras de grado en tan solo cuatro meses y medio, incluyendo la victoria en el Apple Blossom Handicap (G1) en Oaklawn Park. Las cuatro victorias de grado fueron para el entrenador y también nativo de Barbados, Saffie Joseph Jr. entrenador de Bull by the Horns.

Preakness Stakes: Un total de 13 jinetes debutantes han triunfado

La lista de jinetes debutantes ganadores del Preakness Stakes (G1) asciende a 13 desde 1980. El último en hacerlo fue el boricua Jaime Torres con Seize the Grey el 2024. También lo hicieron en su primera carrera: