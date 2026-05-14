Preakness Stakes: Enfócate en los entrenadores que buscan ampliar sus triunfos en la joya del medio

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Estamos a pocos días de la edición 151 del Preakness Stakes (G1), segunda pata de la triple corona norteamericana, en distancia de 1,900 metros con una bolsa de $2 millones a repartir, en la cual nueve potros de 3 años estarán en acción este fin de semana en el hipódromo de Laurel Park, Maryland.

Preakness Stakes: Entrenadores más ganadores

Este sábado 16 de mayo, el hipódromo de Laurel Park programó un total de 14 competencias; entre ellas, el Preakness Stakes (G1) fue reservado para el puesto 13, con hora de partida a las 7:01 p.m. En esta carrera fueron inscritos 14 ejemplares, entre ellos dos entrenadores múltiples ganadores del Preakness.

Hablamos de Chad Brown y Steve Asmussen, quienes suman dos victorias cada uno. Mientras que Doug O’Neil, lo hizo en una ocasión. Brown, lo ganó con Early Voting 2022 y Cloud Computing 2017. Asmussen, lo hizo con Rachel Alexandra 2009 y Curlin 2007. Entre tanto, O’Neil, se lo llevó con I’ll Have Another 2012.

Estos son los entrenadores con más victorias en este evento, que no están presentes:

Bob Baffert es el líder del evento con ocho triunfos. National Treasure (2023), Justify (2018), American Pharoah (2015), Lookin At Lucky (2010), War Emblem (2002), Point Given (2001), Real Quiet (1998) y Silver Charm (1997).

es el líder del evento con ocho triunfos. National Treasure (2023), Justify (2018), American Pharoah (2015), Lookin At Lucky (2010), War Emblem (2002), Point Given (2001), Real Quiet (1998) y Silver Charm (1997). D. Wayne Lukas es el segundo más ganador con siete primeros. Seisze the Grey (2024), Oxbow (2013), Charismatic (1999), Timber Country (1995), Tabasco Cat (1994), Tank’s Prospect (1985) y Codex (1980).

es el segundo más ganador con siete primeros. Seisze the Grey (2024), Oxbow (2013), Charismatic (1999), Timber Country (1995), Tabasco Cat (1994), Tank’s Prospect (1985) y Codex (1980). Thomas Healey (5 victorias): Entre 1901 y 1929.

Entre 1901 y 1929. James Fitzsimmons (4 victorias): 1930, 1935, 1955, 1957.

1930, 1935, 1955, 1957. Horace Jones (4 victorias): 1947, 1948, 1956, 1958.

Vale acotar que Bob Baffert continúa activo y con dos ganadores de la Triple Corona como American Pharoah y Justify.