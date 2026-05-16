Jinete ganador del Jockey Challenge en La Rinconada gana el primer stakes del sábado en Laurel Park

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Este sábado el hipódromo de Laurel Park se viste de fiesta para recibir por primera vez en su historia una prueba de la triple corona, con la celebración de la edición 151 del Preakness Stakes (G1) que se va a realizar en la 13 competencia de 14 que se van a realizar en la programación sabatina, mientras el óvalo Pímlico vive su momento de remodelación.

Estados Unidos: Ricardo Santa Jr. gana el Skipat Stakes en Laurel Park

A la altura de la cuarta competencia de la programación sabatina en Laurel Park, comenzó la disputa de los stakes que se van a realizar en el óvalo como parte de la fiesta del Preakness Stakes (G1), y el primero de ellos, ha sido el Skipat Stakes de $125.000 para yeguas de tres y más años en 1.200 metros de distancia en arena, donde ha ganado Striker Has Dial del trainer Horacio de Paz con la monta del panameño Ricardo Santana Jr.

Los parciales de la carrera fueron marcados con tiempos de 22.47 en los primeros 400 metros, 45.76 en la media milla, 57.79 en el kilometro recorrido y un tiempo final de 1:10.44 con remare de 12.65 en el último furlón, para la hija de Dialed en Lotta Lolly por Smart Strike de los colores del Chief Horse Farm.

Ricardo Santana Jr. alcanza su victoria 47 del año en Estados Unidos en el presente año donde ha acumulado más de $3 millones de dólares en ganancias, y que viene de ganar el pasado mes de diciembre el más reciente Jockey Challenge realizado en el hipódromo La Rinconada.