Mexicano Paco López triunfa con Napoleón Solo en el Preakness Stakes (G1) de Laurel Park

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El jockey mexicano Paco López se ha quedado con la edición 151 del Preakness Stakes (G1) Que se ha celebrado este sábado en el hipódromo de Laurel Park, en recorrido de 1.900 metros con el entrenamiento de Chad Summer que participaba por primera vez en la segunda gema de la triple corona en Estados Unidos.

Preakness Stakes: Paco López gana la segunda gema de la triple corona con Napoleón Solo

Con una mala partida del ejemplar Crupper conducido por el jockey venezolano Junior Alvarado, la prueba comenzó con el dominio del favorito Taj Mahal, el cual marcó los parciales de la carrera, perseguido por Iron Honor, y los mismos fueron 22.66 en los 400 metros, 46.66 800 metros, 1.200 metros en 1:12.08, 1.600 metros en 1.38.55 y los 1.900 metros finales en 1.58.69 para generar dividendos de $17.80 a ganador, $9.80 el place y $7.40 el show de la carrera.

Es la primera victoria en una carrera de la triple corona para el entrenador Chad Summer, mientras que Paco López se une a sus compatriotas, Víctor Espinoza, Mario Gutierrez y Jesús Castañon, como los latigos mexicanos que han ganado la segunda gema de la triple corona de Estados Unidos.

Los ejemplares acompañaron a Napoleón Solo en la pizarra son, Iron Honor, Chip Honcho, Ocelli, Incredibolt, en ese orden. Napoleón Solo es un producto de tres años del semental Liam´s Map en la matrona Atomic Blonde por Scat Daddy.ahora suma a su campaña el premio mayor de los $2 millones de dólares del Preakness Stakes (G1).