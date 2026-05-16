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Atleta Meridiano repite el triunfo con Fort Washington en el Dinner Party Stakes (G3) en Laurel Park

La dupla había ganado la prueba en la edición del 2025 en Pímlico

Por

Saúl García
Sabado, 16 de mayo de 2026 a las 05:11 pm
Atleta Meridiano repite el triunfo con Fort Washington en el Dinner Party Stakes (G3) en Laurel Park
PreaknessStakes
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La décima carrera de la jornada de este sábado en el hipódromo de Laurel Park, sirvió para correr una nueva edición del Dinner Party Stakes (G3) de $250.000 en recorrido de 1.800 metros en grama, donde el ejemplar ganador de la edición 2025, Fort Washington, repitió su triunfo, de la mano del jockey venezolano Junior Alvarado para el entrenamiento de Claude McGaughey III.

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El ejemplar maduro de siete años, Fort Washington, del entrenador Claude McGaughey III, logró por segundo año consecutivo la victoria en el Dinner Party Stakes (G3) en la jornada del Preakness Stakes, que este año se celebra en el ovalo de Laurel Park.

El purasangre se mantuvo en los puestos tres y cuatro durante la competencia, mientras dejaban parciales de, 24.53 en los primeros 400 metros, 49.13 en la media milla, 1:12.53 en los 1.200 metros y 1:35.68 en la milla con un tiempo final de 1:47.17 en los 1.800 metros (grama), para generar dividendos de $7.80 a ganador, $3.80 el place y $2.10 el show de la competencia para el hijo de War Front en Azaelia (FR) por Turtle Bowl (IRE).

Ahora, el siete añero tiene una campaña de ocho victorias en 32 presentaciones y se acerca al $1.5 millones de dólares en ganancias y suma su quinta victoria en un stakes de grado a su carrera. Para el jockey venezolano es su primera victoria en la jornada del Preakness Stakes y la número 45 del año.

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