Santa Anita Park prepara gran jornada para el Memorial Day con tres pruebas de Grado

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El sorteo de la cartelera de la Hollywood Gold Cup, que se celebrará el Día de los Caídos (Memorial Day), se llevó a cabo este martes, en la que fueron sorteadas diez carreras con tres pruebas graded stakes para el lunes 25 de los corrientes en el hipódromo de Santa Anita Park.

Santa Anita Park: El Memorial Day cuenta con tres carreras de Grado

Este lunes es festivo Estados Unidos, en memoria a los Caídos en combates de guerra. Y en los hipódromos se celebra jornadas especiales de carreras. Santa Anita, presenta una cartelera de diez carreras que inician a las 4:00 p.m. hora venezolana, que incluyó tres pruebas de Graded Stakes.

La quinta carrera de la jornada fue reservada para la Hollywood Gold Cup Stakes (G2) que se disputa sobre 2 kilómetros en la pista principal. Esta carrera atrajo a cinco machos adultos, entre ellos British Isles, ganador del Santa Anita Handicap (G1), y Subsanador, ganador de una carrera de Grado 1.

El Gamely Stakes (G1), se corre en la sexta de la cartelera y es para potrancas y yeguas en 1 1/8 millas sobre césped. Fueron inscritas ocho féminas. Entre las candidatas locales para correr se encuentran Thought Process, ganadora de múltiples stakes de grado y reciente ganadora del Buena Vista (G2); y Take A Breath y May Day Ready, las dos primeras clasificadas en el Royal Heroine (G3) del mes pasado.

La jornada selectiva cierra en la octava con la Shoemaker Mile Stakes (G1) sobre césped, con la participación de nueve machos adultos, entre ellos se encuentra Formidable Man, ganador de múltiples carreras de Grado 1, que hará su debut en la temporada luego que terminó segundo en la Breeders' Cup Mile el 1 de noviembre en Del Mar.