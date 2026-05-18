Revisa la previa para el Festival California Gold Rush Day en Santa Anita Park

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A partir de este viernes, Santa Anita acogerá cuatro días consecutivos de carreras durante el fin de semana del Día de los Caídos (Memoral Day). El evento principal de la semana será el Día de la Fiebre del Oro de California el sábado (California Gold Rush Day), con cinco carreras de stakes para caballos criados en California, y cierra con un programa especial el lunes festivo que incluye la Shoemaker Mile (G1), la Gamely (G1) y la Hollywood Gold Cup (G2).

Santa Anita Park se alista para su primer gran día selectivo

El hipódromo de Santa Anita ha preparado un gran fin de semana. Comienza el viernes sin pruebas selectivas. El sábado se celebra el Día de la Fiebre del Oro de California (California Gold Rush Day) con un total de 10 carreras y cinco stakes, que combinados repartirán 550 mil dólares. Carreras exclusivas para los mejores caballos criados en California, que competirán en estas pruebas.

Carrera 3: Thor's Echo Stakes $100,000

Carrera 4: Fran's Valentine Stakes $100,000

Carrera 6: Crystal Water Stakes $100,000

Carrera 7: Melair Stakes $125,000

Carrera 8: Snow Chief Stakes $125,000

Mientras que el sorteo de la cartelera de la Hollywood Gold Cup, que se celebrará el Día de los Caídos (Memorial Day), para este lunes 25 de los corrientes, tendrá lugar el martes 19 de mayo. Esta cartelera incluye: