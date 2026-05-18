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Como Daibert Medina de 24 años de edad, fue identificado el joven que falleció la noche de este domingo 17 de mayo en las inmediaciones de Playa Villa Marina en Punto Fijo, estado Falcón, en un hecho donde presuntamente estarían involucrados agentes del Cuerpo de Investigaciones de Criminales Penales y Criminalísticas (Cicpc) de la entidad.

Sucesos: Fallece joven jinete en el estado Falcón

Según informaciones extraoficiales, Medina provocó un choque automovilístico múltiple donde resultaron heridas dos personas, y luego se bajó del Chevrolet Optra gris de su propiedad, y presuntamente se habría enfrentado a los agentes, hasta resultar herido.

El joven látigo fue llevado a CDI de Los Taques donde ingresaría sin signos vitales. Las personas que resultaron heridas por el choque múltiple generado por Medina, fueron identificados como María Hernández de 28 y Daniel Henrique de 34 años de edad, quienes presentaron traumatismo muscoesquelético y traumatismo toráxico abdominal cerrado.

Medina fungió como jinete en el hipódromo de Paraguaná donde hizo campaña hasta el 2022, donde conseguiría su última victoria como aprendiz con el ejemplar Cocostar. Luego emprendería vuelo para Estados Unidos donde laboró traqueador en el óvalo de Gulfstream Park, antes de ser deportado el pasado mes de abril del presente año.