¡Otra selectiva más! Emisael Jaramillo ahora suma el Cinema Stakes en Santa Anita Park

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El hipódromo de Santa Anita Park cierra otra semana de acción del Hollywood Meet este domingo con una programación de nueve carreras, donde la prueba más importante se disputó en la tercera carrera con la realización del Cinema Stakes de $100.000 para potros de tres años en recorrido de 1.600 metros en la grama.

Estados Unidos: Emisael Jaramillo gana el Cinema Stakes en Santa Anita Park

El jockey venezolano Emisael Jaramillo confirmó porqué es el líder en victorias en stakes que se han realizado en el Hollywood Meet este domingo, al ganar ahora el Cinema Stakes de $100.000 con el ejemplar de tres años Bust Out, del entrenador Michael McCarthy en recorrido de 1.600 metros (grama).

El potro de tres años estuvo en el segundo lugar en pelea con Charlie’s Curlin, el cual marcaría parciales de 24.20 en los primeros 400 metros, 49.05 en la primera media milla, 1:12.70 en los 1.200 metros y un tiempo final de 1:36.30 para generar un pago de 5:00 a ganador, y $2.60 el place.

Bust Out es un potro de tres años, nacido el 29 de marzo del 2023, es un producto del semental Complexity en Swap Shop por Creative Cause, el cual consigue su segunda victoria en cinco presentaciones como purasangre y su primer stakes a su campaña.

Para el jockey venezolano Emisael Jaramillo es su sexta victoria en Stakes en el Hollywood Meet, de diez participaciones, para ser el líder del meeting en este tipo de carreras, además de llevar 14 lauros, e ir segundo en la estadística general y en dinero generado con sus compromisos.