¡Voló! Emisael Jaramillo de punta a punta con el potro de dos años en Santa Anita Park

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Este viernes en el hipódromo de Santa Anita Park se desarrolla una jornada de nueve carreras, en ele inicio de una nueva semana del Hollywood Meet, se presentó una prueba para potros de dos años en recorrido de 900 metros en la sexta prueba de la programación de la tarde.

Estados Unidos: Emisael Jaramillo de punta a punta con el potro de dos años en Santa Anita Park

En dicha competencia, el entrenador Doug O’Neill presentó para debutar al potro He Is o Lie, con la monta del jockey venezolano Emisael Jaramillo, el cual llegó a la carrera como el principal favorito y terminó con un dividendo final de 5-2.

El potro de dos años tomó la punta desde el momento de la partida y no la soltó en todo el trayecto y dejar parciales de 21.43, en los primeros 400 metros, 45,42 en la media milla y 51,88 en los 900 metros con remate de 6.46 en los 100 metros finales para pagar $2.80 a ganador, $2.10 el place y $2.10 el show.

El dosañero es el segundo producto que gana del semental Early Voting, en su primer año con productos en la pista. Early Voting en un ganador de la edición 2022 del Preakness Stakes (G1), que va a tener este sábado 16 de mayo, su edición 151 de la historia y al primera en el hipódromo de Laurel Park, en el mismo condado de Maryland, ante las remodelaciones del óvalo de Pimlico, donde se realiza tradicionalmente.