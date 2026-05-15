¡No lo dejes pasar! Conoce a la “Torre” hijo de un ganador del Preakness Stakes (G1) que hará debutar Emisael Jaramillo este viernes en Santa Anita Park

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La tarde de este viernes el hipódromo de Santa Anita Park comenzará con las acciones de la primera fecha de la semana seis del Hollywood Meet donde se va a realizar una programación de nueve carreras y el jockey venezolano Emisael Jaramillo continua con su lucha por el liderato en la estadística de victorias con sus colegas Armando Ayuso y Antonio Fresu.

Estados Unidos: Emisael Jaramillo hace debutar una torre, el cual es hijo de un ganador del Preakness Stakes (G1)

A la altura de la sexta competencia de este viernes en el óvalo de Santa Anita Park se ha reservado una prueba para potros de dos años en distancia de 900 metros (arena) donde van a participar siete purasangres y uno de ellos será montado por el astro venezolano Emisael Jaramillo y entrenado por Doug O´Neill.

El purasangre de dos años se llama He Is No Lie, nacido el 1 de abril del 2024, en la granja de Pope, Mark y Pope McLean Jr. y pertenece a Purple Rein Racing y sociedad. Es un producto del campeón purasangre y ahora semental en su primer año, Early Voting en la yegua Amour D’Ete por Tiznow.

Early Voting es un purasangre el cual dejó una campaña de tres victorias en seis presentaciones y una de ellas es el Preakness Stakes (G1) del 2022 con la monta del reciente ganador del Lentucky Derby (G1), José Ortiz y este es su primer año como semental con productos en la pista, donde ya le ganó uno de ellos, bajo el entrenamiento de Kenneth McPeek en Churchill Downs, llamada Valkyire.

Recuerden, He Is No Lie en la sexta del viernes en Santa Anita Park con la monta del astro venezolano Emisael Jaramillo, no debería fallar.