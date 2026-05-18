Samy Camacho a la caza de este récord personal en Estados Unidos

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Samy Camacho, originario de Caracas, Venezuela, se ha establecido en los últimos cinco años como uno de los jockeys más destacados de Estados Unidos. En el Royal Palm Meet, que tiene lugar en Gulfstream Park y corresponde a la temporada primavera-verano, en el óvalo situado en Hallandale Beach, Florida, este año aspira a su primer campeonato después de haber ganado tres títulos en el hipódromo de Tampa Bay Downs.

Samy Camacho por la centena de victorias

Camacho, que sigue participando en la reunión actual de Gulstream Park, es el jinete más sobresaliente de la semana después de acumular seis victorias la semana pasada. Con estas victorias, se ubica a cuatro de la centena en la temporada, lo que significaría el noveno año seguido en alcanzar 100 o más triunfos.

Camacho, desde el 2018 ha mantenido un promedio de 150 triunfos por temporada, siendo el año 2024 el de menor rango tras conseguir 128 triunfos. La presente campaña es la número 12 en Estados Unidos.

Próximos compromisos en la semana

La octava semana del Royal Palm Meet se inicia este viernes y termina el domingo. Nueve carreras abren el primer día de la semana hípica. Esta cartelera triple no incluye carreras de tipo stakes.

Camacho ha acumulado 96 triunfos en la campaña y más de dos millones de dólares en producción. En total, 1,660 visitas al parque de vencedores en tierras del Tío Sam durante toda la vida. En el actual meeting de verano, que termina el 30 de agosto, se han logrado un total de 34 primeros y ganancias superiores a $1.2 millones para sus conexiones.