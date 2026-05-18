Irad Ortiz Jr. se llevó la mitad del programa y persigue el segundo título consecutivo en este circuito en Estados Unidos

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Este domingo, en el hipódromo de Churchill Downs se disputó una jornada de nueve carreras en la que el jockey ganador de cinco premios Eclipse, Irad Ortiz Jr., logró cinco victorias consecutivas durante el Sprint-Summer Meeting, que se celebra en el óvalo de Louisville y culmina el 28 de junio.

Irad Ortiz Jr. por su segundo título consecutivo

Irad Ortiz Jr., nativo de Trujillo Alto en Puerto Rico, mantiene el liderato por carreras ganadas en la casa del Kentucky Derby (G1), Churchill Downs, tras sumar cinco victorias seguidas este domingo y colocar una ventaja de 10 sobre su hermano José Luis.

Ortiz Jr. perdió la racha de triunfos en la última carrera tras no figurar con su conducida. El jockey boricua se quedó a dos del récord de triunfos seguidos impuesto por las leyendas del sillín Pat Day (20/6/84) y Julien Leparoux (11/11/08), quienes comparten la marca de siete victorias consecutivas.

A casi un mes de finalizar el presente meeting, Irad busca asegurar el segundo título consecutivo en Churchill Downs. Antes de iniciar el Meet Spring-Summer, Ortiz Jr. se quedó con el Fall Meet (Meeting de Otoño), que comienza a finales de octubre (tradicionalmente tras finalizar la temporada de Keeneland) y concluye a finales de noviembre durante el fin de semana de Acción de Gracias.

Irad Ortiz Jr. consigue por tercera vez estos triunfos

El domingo marcó el tercer día consecutivo de cinco victorias para Ortiz en Churchill Downs.

La primera vez fue el 3 de febrero de 2023; montó a siete ganadores consecutivos en Gulfstream Park, igualando el récord de la pista con más victorias en un solo día. Comparte el récord con el miembro del Salón de la Fama Jerry Bailey (11/3/96), Tyler Gaffalione (4/7/17), Luis Saez (24/1/18; 29/3/18) y Paco Lopez (21/3/20).

Irad Ortiz Jr. tiene 47 victorias y producción de $4,110,117 para sus conexiones en Churchill Downs. En la temporada suma 130 triunfos y ganancias que superan los 15 millones de dólares. El jueves 21 de los corrientes continúa la actividad lúdica en este circuito.