Irad Ortiz Jr. es el mejor jinete de la semana en Estados Unidos

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Irad Ortiz Jr. antes de iniciar su actividad del pasado miércoles 15 de abril, se mantuvo como el segundo jinete en Estados Unidos, en dinero producido. Sin embargo, el nativo de Trujillo, arrasó entre el hipódromo de Keeneland y Oaklawn Park, para totalizar 12 victorias que incluyó dos pruebas selectivas, entre ellas el Oaklawn Handicap (G1) valorada por $,125 millones. Motivos suficiente para ser escogido como el mejor jinete de la semana.

Irad Ortiz Jr,: Los números no mienten

La penúltima semana en Keeneland, ubicado en Lexington, Kentucky, contó con la participación de los mejores jinetes en las últimas temporadas en Estados Unidos: Irad Ortiz Jr. y Flavien Prat, quienes se han repartido el liderazgo en estas tierras.

La lucha por ser el máximo productor de dinero en 2026 está intensa. En una batalla que no da tregua, Irad Ortiz Jr. remontó con doce victorias en la semana en este circuito para colocarse en la cima del standing y en producción en Estados Unidos. Entre esas victorias, fue con Alpine Princess en el Baird Doubledogdare Stakes (G3) y con White Abarrio, la más importante del calendario, en el Oaklawn Handicap (G2).

Irad Ortiz Jr., para esta semana busca consolidarse como campeón en el Sprint Meet de Keeneland, con 25 montas en el cierre de temporada primaveral en este recinto. Ortiz Jr. tiene 99 victorias en la temporada, 15 de las cuales son en este óvalo, y sus ganancias se remontan a $9,807,420, que lo colocan como el líder absoluto de los jinetes en Estados Unidos.