Estos han sido los últimos tordillos que han ganado el Preakness Stakes (G1)

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Por primera vez en la historia del Preakness Stakes (G1) este fin de semana se corrió en el hipódromo de Laurel Park, ante las remodelaciones del recinto de Pímlico, y vio ganar la edición 151 al potro tordillo Napoleón Solo con la monta del jockey mexicano Paco López para el entrenador Chad Summer.

Estados Unidos: Segundo tordillo en tres años que gana el Preakness Stakes (G1)

El triunfo de Napoléón Solo no solo lo coloca en la lista de potros ganadores de una carrera de la triple corona de Estados Unidos, sino que lo suma al listado de ejemplares tordillos que han conseguido ganar específicamente en la gema del medio de la triada estadounidense.

El hijo de Liam’s Map se ha unido otros tordillos que han logrado ganar el Preakness, como lo hizo recientemente Seyze the Grey, en el 2024, con la monta de Cristián Torres y entrenado por el fallecido Wayne Lukas.

Para volver a ver un potro tordillo ganar una edición del Preakness Stakes (G1) hay que remontarse hasta 1997, con el triunfo de Silver Charm, conducido en esa oportunidad por Gary Stevens, y el cual se convertiría en un doble coronado, luego de haber ganado también el Kentucky Derby (G1) de ese año.