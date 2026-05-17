¡Dominio Total en el Preakness! La estadística que te impactará sobre los jockeys latinos en la segunda gema

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Este sábado se ha realizado en el hipódromo de Laurel Park, la edición 151 del Preakness Stakes (G1), segundo paso de la triple corona de Estados Unidos, con el triunfo del potro Napoleón Solo con la monta del jockey mexicano Paco López y el entrenamiento de Chad Summer con un tiempo de 1.58.69 en recorrido de 1.900 metros en la arena del hipódromo de Laurel Park, ante las refacciones del óvalo de Pímlico, Baltimore.

Estados Unidos: El dominio de los jockeys latinos en el Preaknes Stakes en los últimos cinco años

La victoria del jockey mexicano Paco López este sábado en el ovalo de Laurel Park en la edición 151 del Preakness Stakes (G1) con el ejemplar Napoleón Solo ha confirmado el gran momento de los jockeys latinoamericanos en las pruebas de la triada estadounidense.

En las últimas cinco ediciones de la segunda gema de la triple corona de Estados Unidos, solamente el italiano Umberto Rispoli en la edición del 2025 con Journalism, ha sido el único jockey no latinoamericano en ganar el Preakness Stakes (G1), lo que significa que cuatro de las últimas cinco ediciones han sido de látigos de nuestro continente.

Previo a Umberto Rispoli en el 2025, la edición del 2024 fue ganada por el ejemplar Seize The Grey con la conducción del boricua Jaime Torres, National Treausure con la conducción del puertorriqueño John Velázquez triunfó en el 2023, mientras que en la edición del 2022, el triunfo le correspondió al “Mago” José Ortiz bajo la conducción de Early Voting.