Aquí están los dividendos y montos apostados del Preakness Stakes (G1) edición 151

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El triunfo del potro Napoleon Solo en el Preakness Stakes (G1) 2026, montado por el mexicano Paco López y presentado por Chad Summers, causa cierto descalabro en las combinaciones de apuestas, pues termina con una cotización de 7-1 ($16).

Su triunfo ha estado lleno de cifras, pues queda grabado en la historia como el único ganador de la segunda gema de la Triple Corona que se disputó en el hipódromo de Laurel Park en el estado de Maryland. El próximo año, la carrera retornará a Pimlico, el cual estará completamente renovado.

Pagos y cifras del Preakness Stakes 151

Los dividendos finales de Napoleon Solo son los siguientes: $17.80 a Ganador, $9.80 el Placé y $7.40 el Show. Iron Honor, propietario del segundo puesto, refleja $9.20 y $6.60, mientras que Chip Honcho, tercer lugar de la competencia, devuelve $8.20 por Show.

Resultados de las jugadas exóticas:

$2.00 EXACTA (10-9), $107.20

$0.50 TRIFECTA (10-9-6), $298.55

$0.10 SUPERFECTA (10-9-6-2), $237.78

$2.00 EXACT 5 (10-9-6-2-12), $24,031.40

$2.00 DOUBLE (4/10), $98.20

$0.50 PICK 3 (4/4/10), $300.10

$0.50 PICK 4 (4/4/4/10). $1,489.75

$0.50 PICK 5 (6/4/4/4/10), $7,080.60

$0.20 PICK 6 (1/6/4/4/4/10), $33,842.34

Montos Apostados en Laurel Park

En este Preakness Stakes 151, la distribución del dinero se refleja de la siguiente forma: se apuestan $17,271,773 a Ganador, $4,495,914 a Placé y $3,896,227 a Show, para un total de $25,663,914 únicamente entre estas tres modalidades principales.

Napoleon Solo recibe unos $1,577,709 a Ganador (9% del total), $371,445 a Placé y $281,875 por Show. El favoritismo definitivo es para Taj Mahal (9-2), que recibe $2,463,870 a Ganador.

En las 14 carreras, el monto total recaudado es de $109,170,159, cifra inferior a la de 2025 que fue de $110,449,230 en Pimlico. Esto representa una disminución de apenas 1.2% de un año a otro. Sin embargo, lo jugado en Laurel Park fue superior al Preakness 2024 de $100,246,283.