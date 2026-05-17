Conoce cuánto tiempo tenía sin ganar un caballo el Preakness Stakes (G1) por el puesto diez

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Este sábado el hipódromo de Laurel Park ha visto escribirse la historia con la celebración de la edición 151 del Preakness Stakes (G1) y la victoria del potro Napoleón Solo con la gualdrapa número diez, la monta del mexicano Paco López y entrenamiento de Chad Summer.

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La edición 151 del Preakness Stakes (G1) ha contado con la participación de 14 ejemplares de tres años, los cuales recorrieron una distancia de 1.900 metros en arena por primera vez celebrado en el óvalo de Laurel Park, antes las reparaciones del recinto de Pímlico, donde se ha producido la victoria del potro Napoleón Solo, entrenado por Chad Summer y la monta del astro mexicano Paco López.

Napoleón Solo es un producto del semental Liam’s Map y nieto del recién subido a Jefe de Raza, Scat Saddy, el cual ha conseguido su segunda victoria de grado 1 como purasangre, ha llegado a los $1.5 millones de dólares en ganancias para sus propietarios Gold Square LLC.

Este sábado ha participado en la prueba con la gualdrapa número diez y ha salido por el mismo puesto en el aparato de partida, lo que le permite unirse a los ejemplares que han ganado con ese número la segunda gema de la triada estadounidense.

Con el triunfo de Napoléon Solo con el número diez en el lomo, se ha cortado una racha de 28 años que un ejemplar no ganaba el Preakness Stakes con el mismo número, el ejemplar anterior que habría ganado la gema con dicha numerología, habría sido el doble coronado Real Quiet del afamado entrenador Bob Baffert y la monta del “Inmortal” Jerry Bailey en la edición de 1998.