Embroidery suma su tercera victoria de Grado 1 rumbo a la Breeders’s Cup, a 0.04 segundos del récord de la pista

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La Breeders’ Cup en su calendario internacional para la Challenge Series “Win And You´re In” (Si ganas, estás adentro), este domingo en hipódromo de Tokio Racecouerse, se disputó la Victoria Mile (G1), en la que Embroidery, derrocha su clase para imponerse y así clasificarse directo para la Breders’ Cup Filly & Mare Turf (G1).

Breeders’ Cup: Embroidery suma su tercera carrera de Grado 1

La Breeders' Cup Challenge Series 2026, llega a su edición 20 como clasificatorio internacional para el Campeonato Mundial Breeders' Cup que se disputará en su edición 43. Esta Serie, que reúne a 14 países de cinco continentes, otorga plazas directas en el evento principal, que se llevará a cabo del 30 al 31 de octubre en Keeneland, Kentucky.

La Victoria Mile (G1) que se corre en Japón, el triunfo fue para Embroidery, prueba que se corre sobre una milla (1,600 metros) en césped. Embroidery consiguió su tercera victoria de grado 1, y se consagró como la mejor yegua de Japón en la milla.

Bajo la conducción de Christophe Lemaire, la yegua de 4 años, hija de Admire Mars, siguió el ritmo en la recta opuesta, para superar a sus rivales en la recta final a unos 200 metros de la meta. Se distanció con facilidad para ganar por 1 3/4 cuerpos, y dejar crono de 1:30.09, a 0.04 segundos del récord de la pista.

Presentó Kazutomo Mori para Tenei Horse Park, Ltd. Además de la invitación a la Breeders' Cup, el triunfo le valió la inscripción en el Prix Jacques le Marois (G1) en agosto en Deauville y en el Prix du Moulin de Longchamp (G1) en septiembre en París.