Purasangre que ganó un Stakes de grado en la jornada del Preakness viene como semental a La Rinconada

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Este domingo, se celebró una nueva reunión hípica de la temporada en el hipódromo La Rinconada, con una agenda de 12 competencias, donde se realizó una nueva edición del Clásico Gustavo Ávila GI para yeguas nacionales o importadas de cuatro y más años en 1.600 metros donde triunfaría la cuatroañera Princesa Fina, con la monta de Robert Capriles y entrenada por Humberto Correia Jr.

La Rinconada: Purasangre ganador de Stakes de Grado en Estados Unidos viene como semental

Mientras se realizaba la jornada hípica en el país, el turfman venezolano Javier Farache informó por medio de su cuenta personal de la red social X, que la próxima semana estarían llegando al país diez ejemplares importados donde sobresale el ejemplar de seis años, Super Show, el cual vendría para comenzar su primer año como semental.

Super Chow deja así una temporada general como purasangre de 11 victorias en 30 presentaciones donde generó justo poco más de $1 millón de dólares en ganancias para sus propietarios Lea Farms LLC.

El hijo de Lord Nelson en Bonita Mia por Warrior’s Reward logró victorias en Stakes como el Get Seroius (Black Type), en Monmouth Park, el Gulsftream Park Sprint Stakes en Hallandale Beach, o la selectivas de grado como el Tom Fool Handicap G3, además del Toboggan Stakes G3, ambos en Aqueduct, o en su caso, el Maryland Sprint Stakes G3 en Pímlico, que se desarrolló en la semana del Preakness Stakes (G1) del 2024.

La llegada de este ejemplar a la padrillera nacional refuerza los trabajos para el aumento del pedigrí venezolano por medio de las yeguas venezolanos para los próximos años.