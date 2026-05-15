Imparable: Samy Camacho con Poker de fotos este viernes en Gulfstream Park

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En el viernes del Black Eye Susan Stakes (G3) que sirve como previa para el Preakness Stakes (G1) que este año se realizará en el óvalo de Laurel Park, el Royal Palm Meet de Gulfstream Park cumple con una programación de nueve carreras donde el más destacado será el jockey venezolano Samy Camacho con cuatro victorias conseguidas con sus compromisos.

Estados Unidos: Samy Camacho con cuatro victorias este viernes en Gulfstream Park

La primera de las fotografías de Camacho de este viernes la consiguió en la tercera prueba, en un Claiming de $33.000 para hembras de tres y más años en distancia de 1.000 metros en pista normal, donde ganaría con la yegua Musical Power de la trainer Mónica McGoey con un tiempo de 58.36 y generar un alto dividendo de $26.80 a ganador, $12.40 el place y $6.20 el show.

Seguidamente, en la cuarta del programa, en un Maiden Claiming de $31.000 para machos de tres y más años en distancia de 1.000 metros en pista normal, Camacho triunfaría con Sean Nos Dancing, del trainer venezolano Ronald Coy con un tiempo oficial de 58.55 y pagar dividendos de $5.80 a ganador, $2.40 el place y $2.10 el show.

El triple de fotografías sería inmediatamente en la quinta carrera, en un Starter Optional Claiming de $41.000 para yeguas de tres y más años donde vencería con Motow Diva, pensionada del también entrenador venezolano José Francisco D’Angelo, la cual recorrió los 1.500 metros en grama en un tiempo de 1:29.44 y generó pagos de $18.80 a ganador, $8.40 el place y $5.80 el show.

Samy Camacho cerraría su tanda de victorias en la séptima prueba, en un Allowance de $65.000 para yeguas de tres y más años en distancia de 1.600 metros en grama, al ganar con Bayou Brigid, del trainer Heather Smullen con un tiempo oficial de 1.41.67 y pagar $6.00 a ganador, $3.40 el place y $2.40 el show.

Camacho con estos triunfos se mantiene como líder de victorias del Royal Palm Meet en su primera participación en el hipódromo de Gulfstream Park de manera fija.