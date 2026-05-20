Jockey venezolano es el más valioso de la jornada en este hipódromo en Estados Unidos

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El hipódromo de Finger Lakes, ubicado en Farmington, New York, preparó una cartelera de ocho carreras este martes 19 de mayo en la que el jinete venezolano Keiber Jackson Coa consiguió tres victorias en la cartelera. De manera que el dos veces campeón (2023-2024) de este circuito se convierte en el jockey criollo más valioso de la jornada.

Finger Lakes: Keiber Coa suma tres y es el más valioso

La jornada de este martes en Finger Lakes, inició con un triunfo para el piloto criollo, siguió en la segunda y cerró con el triplete ganador en la séptima carrera. Coa, en la primera de la jornada, llevó las riendas de Zhen Lou, para el entrenador Ralph D’Alessandro, por un Allowance de $24,500 en distancia de 1,100 metros, con un registro de 1:05.49.

Acto seguido, en la segunda, Keiber Coa se tomó la foto con el ejemplar Boiling Point en yunta con el entrenador Anthony Ferraro para la chaquetilla de Eddie F’s Racing. Esta prueba se corrió por $32,600 para ejemplares debutantes y no ganadores. El tiempo marcado por el ganador fue de 1:05.99 para 1,100 metros.

Coa cerró con el triplete ganador en la séptima de la jornada con el ejemplar Go Yoshida, que abonó en la taquilla $10.08 a ganador. La carrera se corrió por un allowance de $26,500 en distancia de 1,100 metros. El ganador fue presentado por su propietario, Anthony Ferraro, y agenció crono de 1:05.37.

Coa suma ahora seis triunfos a cuatro del líder y campeón regente Andre Shivnarine Worrie. Este meeting culmina el 25 de noviembre. La jornada en Finger Lakes continúa este miércoles, en donde Coa lleva tres compromisos. Luego la actividad retorna el lunes con ocho competencias, y en siete de ellas el criollo tiene montas asignadas.