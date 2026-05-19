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Primer millonario: Subastan el primer potro de $1 millón de dólares del nuevo semental Corniche en Fasig Tipton

El ganador de la Breeders’ Cup Juvenile (G1) se estrena este año con sus productos como semental

Por

Saúl García
Martes, 19 de mayo de 2026 a las 05:13 pm
Primer millonario: Subastan el primer potro de $1 millón de dólares del nuevo semental Corniche en Fasig Tipton
Hip 474. Corniche en Unión Secret. Foto: Fasig Tipton
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La segunda tarde de subastas de potros de dos años en edad de correr de Fasig Tipton de este martes 19 de mayo, ha presentado un poco más de movimiento, y ya ha generado su segundo potro subastado en $1 millón de dólares o más de la jornada, y el primero para el purasangre Corniche que se estrena este año con sus productos en la pista.

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La tarde de este martes ha sido comprado por el agente De Meric un potro con el HIP 474 del nuevo semental Corniche en la yegua madre Secret Unión por el precio de $1.000.0000 para Lee Ackerley, para ser el segundo producto que alcanza las siete cifras en el día y el primero, el cual es presentado por el nuevo semental que se estrena este año con sus primeros productos en la pista.

Corniche fue un purasangre, el cual dejó una campaña de tres victorias en cuatro presentaciones para el entrenador Tod Pletcher y los colores del Speedway Stables LLC, para los cuales llegó a ganar la Breeders’ Cup Juvenile (G1) del 2021 y el American Pharoah Stakes (G1) en Santa Anita Park, y generó $1.2 millones de dólares en ganancias.Corniche ya suma dos productos ganadores este año, donde le debutan sus primeras crias. elp precio del salto del neuvo semental, el cual esta residenciado en Ashford Stud, es de $15.000.

                      

Este potro se une a la potra del semental Gun Runner, comprada por el agente venezolano Pedro Lanz para KAS Stable, la cual costó $1.3 millones de dólares, para ser la pieza más cara del día y la segunda más costosa de la jornada, luego del hijo de Fligtline, subastado el primero día en $2.1 millones de dólares, también por Pedro Lanz.

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