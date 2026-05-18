¡$2.1 millones! Agente venezolano adquiere hijo de Flightline en la subasta de Fasig-Tipton Midlantic Sale

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Este lunes 18 de mayo da inicio la primera de la doble cartelera de la subasta Fasig-Tipton May, de Midlantic Sale para potros de dos años en entrenamiento en Timonium, Maryland. Este primer día del Fasig-Tipton de mayo trae el primer gran precio récord (por ahora) de un hijo del hijo del semental Flightline, vendido por $2.1 millones de dólares.

Primer día de ventas Pedró Lanz compra potro a precio récord

La subasta de potros de dos años en entrenamiento de Midlantic en mayo se ha convertido en una de las subastas más importantes del país, impulsada por un flujo constante de caballos graduados ganadores de carreras de grado y por las ventajas de entrenar en una pista de tierra.

Pedro Lanz, agente venezolano, es pieza fundamental para los turfman en las subastas de potros en entrenamiento en Ocala como en Timonium, los últimos años. Hoy, en el primer día de Fasig Tipton en las subastas de Midlantic Sales en Maryland, bajó el martillo para el potro marcado como el Hip 54, que identifica a un potro hijo de Flightline en la yegua Bar Of Gold, consignado por Sequel, agente para Chester Broman. Lanz, en representación de Kas Stables, por la suma de $2,100,000. ¡Récord! En el primer día.

Flightline, semental del Lane’s End, es un hijo de Tapit, que se retiró invicto en seis presentaciones. Sus últimas cuatro victorias fueron en pruebas de Graded 1: Malibú Stakes (Santa Anita), Metropolitan Handicap (Belmont Park), Pacific Classic (Del Mar) y la Breeders’ Cup Classic (Keeneland).

Bar Of Gold, madre de este potro alazán tostado, ganó siete carreras, entre ellas la Breeders’ Cup Filly and Mare Sprint (G1) en Del Mar en el 2017, que fue su última participación.