Victoria de Paco López coloca a los jockeys mexicanos en esta selecta lista de ganadores del Preakness Stakes (G1)

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La reciente victoria del tordillo Napoléón Solo con la monta del jinete mexicano Paco López en la edición 151 del Preakness Stakes (G1) ha vuelto a traer la herencia mexicana que tiene en su historia la segunda gema de la triple corona de Estados Unidos con los jockeys de esta nación.

Estados Unidos: Jinetes mexicanos entre los más ganadores del Preakness Stakes (G1)

La reciente victoria del jockey Paco López ha hecho revisar el historial de jinetes mexicanos que han ganado el Preakness y la cantidad de veces que lo han hecho para su país, en el caso de los jockeys mexicanos, con el triunfo de López, ahora son siete, las veces que un jinete mexicano gana una edición del Preakness Stakes (G1).

López se ha unido a Víctor Espinoza, quien es, además, el mexicano que más veces ha ganado en el Preakness con tres (2002-2014 y 2015) y la última vez logró la triple corona con el ejemplar American Pharoah del trainer Bob Baffert.

Y previo a él, hubo un dominio de jockeys mexicanos en la segunda joya de la triada estadounidense, desde el 2010 hasta el 2012, racha la cual comenzó con el látigo Martín García por medio de Lookin At Lucky, luego con Jesús Castañon encima de Shackleford y seguiría Mario Gutiérrez con I’ll Have Another.

En total, los jinetes mexicanos coleccionan siete triunfos en edición del Preakness, para igualar a sus colegas puertorriqueños, como los más ganadores que no sean de Estados Unidos. Los jinetes puertorriqueños que han ganado una edición del Preakness han sido hasta los momentos, Jaime Torres en el 2024, John Velazquez en el 2023, José Ortiz (2022), Ángel Cordero (1980- 1984), Miguel Rivera (1974) y Eddie Belmonte en 1970 respectivamente.