Entérate por qué el Preakness Stakes (G1) 151 ha sido uno de los más lentos en los últimos 80 años

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Luego de haber ganado la edición 151 del Preakness Stakes (G1) este sábado, el potro Napoleón Solo ha entrado en la historia como un ejemplar ganador de una prueba de la triple corona de Estados Unidos, gracias a la monta del mexicano Paco López y el entrenamiento de Chad Summer.

Estados Unidos: Edición 151 del Preakness Stakes entre los más lentos en 80 años

El tiempo oficial de la edición 151 del Preakness Stakes (G1) que se ha realizado este sábado en el hipódromo de Laurel Park con la victoria del potro Napoleón Solo y la guía del jinete mexicano Paco López con el entrenamiento de Shad Summer, ha entrado en la historia de la segunda gema de la triada estadounidense.

Primero, el 1:58.69 se ha convertido oficialmente en el tiempo más lento que se ha corrido en el Preakness Stakes (G1) en el siglo XXI, al ser un poco más lento que el dejado por el triple coronado American Pharoah en la edición del 2015, y con la monta de otro mexicano, Víctor Espinoza.

Además, El tiempo de Napoleón Solo se ubica entre los más lentos en los últimos 78 años, solo superado por el tiempo del ejemplar Citation, también triple coronado, pero de 1948, año en el que dejó 2:02.40, en los respectivos 1.900 metros de la prueba.

La única coincidencia que no podrá igualar Napoleón con los ejemplares que dejaron estos cronómetros con tiempos lentos, es la de conseguir la triada, porque no participó en el Kentucky Derby (G1), el cual fue ganado este año por Golden Tempo.