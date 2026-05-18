El selectivo Intricate Spirit contra ocho rivales en el Paradise Creek Stakes de $150,000 este sábado en Belmont at the Big A

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Este sábado 23 de mayo, el hipódromo de Aqueduct, New York, tiene prevista una cartelera de diez carreras que inician a la 1:10 p.m., en la que está incluido el Paradise Creek Stakes de $150,000, una prueba de velocidad en 1,200 metros en pista de grama, donde atrajo a nueve potros de segundo año de competiciones, entre ellos al ganador de carreras de stakes Intricate Spirit.

Aqueduct: Paradise Creek Stakes de $150,000 con nueve corredores

La séptima carrera de la jornada fue reservada para el Paradise Creek Stakes de $150,000 en 1,200 metros. Prueba que tiene prevista hora de inicio a las 4:09 p.m. hora venezolana. Intricate Spirit aparece inscrito con el número tres, con la monta de Manuel Franco para el entrenador Miguel Clement, como uno de los ejemplares a vencer en la competencia.

Intricate Spirit es un ganador de carreras de stakes de grado a los 2 años; conquistó el Futurity Stakes (G3) en Belmont at the Big A el 3 de octubre, superando a Longshoreman por 1 3/4 cuerpos después de un triunfo en su debut en Saratoga. El potro del entrenador Miguel Clement luego se desinfló hasta el noveno lugar en el Breeders' Cup Juvenile Turf Sprint. Regresó a los 3 años con un tercer lugar en el Texas Glitter Stakes el 21 de marzo y un noveno lugar en el Palisades Stakes el 19 de abril en Keeneland.

En esta prueba también está inscrito Bronze Bullet, con la monta de Flavien Prat para José Francisco D’Angelo, quien también presenta a Itza Lock con la monta de Ricardo Santana Jr. Javier Castellano lleva la monta de Azizam para George Weaver.

La nómina la completan: Chasing Freedom, Track Tiger, Capanaparo, Glorious Boy y Twilight Delight.