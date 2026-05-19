Dos en fila: Agente venezolano compra una hija de Gun Runner en las subastas de Fasig Tipton por $1.3 millones de dólares

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Este martes se cumplió con el segundo y último día de subastas de potros en edad de correr de Fasig Tipton que se realiza en el condado de Baltimore, ubicado en Timonium, en Maryland, y don el agente venezolano Pedro Lanz ha vuelto a ser el protagonista de la jornada de subastas.

Estados Unidos: Agente venezolano compra una hija de Gun Runner en las subastas de Fasig-Tipton por $1.3 millones de dólares

El agente venezolano Pedro Lanz ha comprado la tarde de este martes 19 de mayo, a una potra con el hip 357, hija del campeón purasangre y ahora semental, Gun Runner en Modest Maven por Uncle Mo, por la cual pagado $1.3 millones de dólares para Kas Stable, los mismos que compraron en la primera tarde, al potro de Fligtline en $2.1 millones de dólares.

La potra había sido consignada por el agente Chester Broman de Sequel at Winding Oaks. La subasta de potros de dos años en entrenamiento de Midlantic en mayo se ha convertido en una de las subastas más importantes del país, impulsada por un flujo constante de caballos graduados ganadores de carreras de grado y por las ventajas de entrenar en una pista de tierra. En dicha jornada, el agente venezolano Pedro Lanz se ha convertido en una pieza de importancia para los Stud y compradores que buscan los mejores potros de dos años, próximos a debutar en el segundo semestre de cada año.