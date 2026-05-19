El debut de la semana: Hija de Life Is Good media hermana de un ganador de $2.6 millones salta a la acción

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La jornada de este viernes el hipódromo de Aqueduct, New York, presenta una cartelera de ocho carreras, que corresponde al meeting de Belmont at the Big A. La primera carrera de esa jornada fue reservada para potras de dos años, debutantes o no ganadoras en distancia de mil metros con una bolsa de $85 mil en premios a repartir.

Belmont at the Big A: Beach Life hija de Life Is Good hace su esperado estreno

Beach Life, es una potra de dos años hija de Life Is Good en Achalaya por Bellamy Road, que hace su estreno en la presente jornada dentro de un grupo selecto de cinco juveniles en su primer año de carrera, en la primera competencia de la jornada venusina.

Esta potranca criada por Repole Stable es media hermana del ganador de Grado 1 Casa Creed, quien conquistó la Breeders' Cup Mile y ganó $2.69 millones durante su brillante trayectoria. El entrenador del Salón de la Fama, Todd Pletcher, tiene a la potranca lista para correr 5 furlongs en pista de tierra con John Velazquez a bordo. La combinación del semental Life Is Good, de gran talento y proveniente de una familia ganadora de Grado 1, convierte este debut en el más esperado de la semana.

Beach Life, fue adquirida en las subastas de Keeneland Association September Yearling Sale 2025, por un valor de $350,000 consignada por Paramount Sales.